TÜİK açıkladı! Eylül ayında en çok külçe altın kazandırdı

Külçe altın, eylül ayında yatırım araçları arasında en çok kazandıran oldu. Aylık en yüksek reel getiri külçe altında olurken mevduat faizi ise yüzde 0,63 getiriyle ikinci sıraya yerleşti. Euro, dolar ve borsa eylül ayında yatırımcısını kaybettirdi. İşte detaylar...

TÜİK açıkladı! Eylül ayında en çok külçe altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, eylülde aylık en yüksek reel getiri, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,39 ile külçe altında görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,63 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,38, avro yüzde 0,4, dolar yüzde 1,27, ve BIST 100 endeksi yüzde 3,48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜİK açıkladı! Eylül ayında en çok külçe altın kazandırdı 1

EURO, DOLAR VE BORSA KAYBETTİRDİ!

TÜFE ile indirgendiğinde, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06, DİBS yüzde 1,07, avro yüzde 1,08, dolar yüzde 1,95 ve BİST 100 4,15 kayba yol açtı.

BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,32, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,68 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

3 AYLIK GETİRİDE BIST100 ENDEKSİ ÖNE ÇIKTI

Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,60 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

TÜİK açıkladı! Eylül ayında en çok külçe altın kazandırdı 2

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,49, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,92 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Aynı dönemde BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,01, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,89 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

YILLIKTA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA!

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,01, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,18 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 11,26, DİBS yüzde 2,78, avro yüzde 1,3 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 4,12 ve BIST 100 endeksi yüzde 11,65 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 5,67 yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 2,39, avro yüzde 3,79, dolar yüzde 8,94 ve BIST 100 endeksi yüzde 16,09 kayba yol açtı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.414,41
5.415,11
% 1.37
12:05
Ons Altın / TL
168.334,15
168.392,11
% 1.34
12:20
Ons Altın / USD
4.035,84
4.036,31
% 1.29
12:20
Çeyrek Altın
8.663,05
8.853,70
% 1.37
12:05
Yarım Altın
17.271,96
17.707,39
% 1.37
12:05
Ziynet Altın
34.652,21
35.306,48
% 1.37
12:05
Cumhuriyet Altını
36.761,00
37.316,00
% 1.58
16:04
Anahtar Kelimeler:
külçe altın Altın
