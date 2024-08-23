Tüm dünya soluğunu tuttu, o açıklamayı bekliyor: Altın fiyatları için en kritik ipucu... Saat 17.00'ye dikkat!

Önceki gün Temmuz ayına ilişkin ABD Merkez Bankası toplantısının tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, katılımcıların çoğunun veriler beklendiği gibi açıklanmaya devam ederse bir sonraki toplantıda gevşemeye hazır olunduğu belirtildi. Bu kapsamda Fed üyelerinin son açıklamaları ve Temmuz ayı Fed tutanakları faiz indirimi için Eylül ayını işaret ediyor. Resesyon korkularının azalması ile birlikte piyasalarda oluşan genel kanı 25 baz puan ile Fed’in gevşeme adımlarına başlayacağı yönünde yoğunlaşıyor.

Fed tarafından uygulanan sıkı para politikası, enflasyon ile mücadelede hızlı mesafe kat edilmesin sağladı. Yeterince kısıtlayıcı para politikası sayesinde son enflasyon verisi yüzde 2,9 seviyesine kadar geriledi.

TÜM DÜNYA PARANIN PATRONUNA DİKKAT KESİLDİ

Politika faizinin, 22 yılın zirve seviyesinde, yüzde 5,25-5,50 aralığında uzun bir süre tutulması ABD ekonomisinin kondisyonunda yorulma emarelerini de beraberinde getiriyor. Gereğinden fazla sıkı duruşun süresinin uzaması, gecikmeli para politikası etkileri de düşünüldüğünde uzmanlar ‘ekonomi üzerinde risk oluşturabilir’ diye yorum yapıyorlar. Bugün gerçekleşecek olan Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole’deki konuşmasının bu noktada belirleyici olacağı kaydediliyor. Bu sebeple Powell'ın TSİ 17.00’deki faiz ve resesyon konularıyla ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor.

ONS ALTIN FİYATI

Değerli metallerde Jackson Hole toplantısında Powell konuşması öncesinde kar satışları görüldü. Dolar endeksi (DXY) 101 kuvvetli direnç noktasından tepki vermesi ve toplantı öncesinde risk almak istemeyen yatırımcıların kar satışında etkili oldu. Dünkü düşüşün ardından ons altın fiyatı bu sabah 2.491 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde altının gram fiyatı Kapalıçarşı serbest piyasada 2.731 TL seviyesinde bulunurken, çeyrek altın 4.665 TL’den ve Cumhuriyet altını da 18.984 TL’den değerleniyor.