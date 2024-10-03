'Umuyorum geçmez! İlk defa bunu kullanıyorum altın için' Altında rota ne olacak? 'Endişe duymaya başlıyorum' deyip açıkladı

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altında rota ne olacak? Altına yatırım yapan ya da yapmayı düşünen pek çok kişi bu soruların yanıtını araştırırken ekonomi yorumcusu Cüneyt Paksoy'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki altının yönü ne olacak? İşte detaylar...

ALTIN 2024'ÜN YILDIZI MI?

"Altını konuşalım. 2024 yılının yıldızı diyebilir miyiz? Gerçi daha 3 ay kaldı" sorusuna A Para canlı yayınında konuşan Cüneyt Paksoy, "Şu ana kadar öyle gözüküyor. Major endekslerin potansiyellerini yani S&P, DAX'ı vesaireyi bir tarafa koyarsak emtialar içinde bir kere yıldız. Diğer emtialar geride kaldı." yanıtını verdi.

Cüneyt Paksoy konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Grafikler iki türlü. Çokça grafikle bakıyoruz ama ana kullandığımız grafikler, omurga grafikler olsa da değişimlere göre o grafikler üzerinde yeni çalışmalar yapmak gerekir.

Yüzde 1'lik artış. İşte şu an Fed'in faiz politikasını değil, potansiyel küresel riskleri fiyatlayan bir ons altın var. Onu fiyatlayan bir gümüş ons var. Platin ve paladyuma da baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. Bir yandan ultra genişlemeci Çin, emtia gömleği giydirdi hepsine, bir yandan da potansiyel küresel jeopolitik risklerin fiyatlandığı bir tablo kıymetli metaller tarafında.

"İLK DEFA BUNU KULLANIYORUM ALTIN İÇİN"

Grafiğe döndüğümüzde hareket buraya doğru gidiyor, yani 2730'lar. Devamında, aylardır konuştuğumuz 2800'ler. Potansiyel. Oranın üzerine geçer mi bu sene? Valla umuyorum geçmez. İlk defa bunu kullanıyorum altın için. Ki ben 10 senedir altın konuşan ve devamlı hani boğa ayrımı vardır ya piyasalarda kabaca, boğa orjinli bir altın yorumcusuyum. Çünkü devamlı yukarıyı söyledim. Her düzeltmenin alım fırsatı olduğunu söyledim. Hala da onu söylüyorum. Ama arka tarafta altını besleyen dinamiklere baktığımda ben biraz açıkçası endişe duymaya başlıyorum. Yani bu kadar küresel risk, ekonomik ajandanın dışına çıkmış siyasete doğru evrilmiş, jeopolitik hislerle devam eden bir altın grafiği beni bir noktadan sonra korkutur. Neden? Çünkü dünyada beklenmedik bazı gelişmelerin olma ihtimali artar. Yani bir şeyi söylemek başka, tamam bir şeyin şüyuu vukuundan beterdir de maalesef bir şeyin şüyuu vukuundan beter değildir o da Allah muhafaza bir savaş ihtimali, globala bir savaş ihtimal. Şüyuu daha rahattır, vukuu Allah muhafaza 29-30 buhranı, sonra 40'larda Avrupa'da başladı ve gördük. Aynı senaryonun tekrar etmemesi adına altın grafikleri de benim için çok önemli. 3300'lerden sonra bir 4500'ler falan var bu grafikte şu an gözükmeyen. 4758 tükeniş bölgesi.

Eninde sonunda grafik oraya doğru ne kadar sürede gider bilmem ama o bir hedeftir ama kısa vadede düzeltmeler gelirse, onu da belirtelim, 2600 altına sarkmalarda mutlaka 13 ayda gelmiş, orada kendini bir destek olarak test etmiş, 2525, 2465 bölgesi ons altında potansiyel geri çekilmelerde destektir ve alım bölgesidir. Ben olsam mevcut pozisyonuma buradan pozisyon katmam ama aşağı geri çekilmelerde dediğim bölgeyi kullanırım."