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Üst üste 3. gün: Altında 'daha da yükseliş' için işaret etti

Altın fiyatları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü üst üste üçüncü işlem gününde de yükseldi. Altını, zayıflayan dolar ve gerileyen petrol fiyatları destekledi.

Üst üste 3. gün: Altında 'daha da yükseliş' için işaret etti
Hande Dağ

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Peki, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü gram altın ne kadar oldu? Ons altın ne kadar? Altın üst üste üçüncü işlem gününde yükselirken zayıflayan ABD doları ve gerileyen petrol değerli metali destekledi. Yatırımcılar da Fed'in faiz patikasına ilişkin ipuçları verecek istihdam verilerine odaklandı. Spot altın, yüzde 1,3 yükselerek ons başına 4.127,04 dolara çıktı.

Üst üste 3. gün: Altında daha da yükseliş için işaret etti 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4141 dolar, en düşük 4065 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.58 itibarıyla 4135 dolar seviyesinde seyrediyor.

Üst üste 3. gün: Altında daha da yükseliş için işaret etti 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6335 TL, en düşük 6218 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.44 itibarıyla 6326 TL seviyesinde seyrediyor.

Üst üste 3. gün: Altında daha da yükseliş için işaret etti 3

Doların zayıf seyrini sürdürmesinin, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdiği belirtiliyor.

Üst üste 3. gün: Altında daha da yükseliş için işaret etti 4

Petrol fiyatları da önceki iki seansta yaşanan sert düşüşlerin ardından yatay seyrederken petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyon endişelerini azaltıp daha yüksek faiz beklentilerini de zayıflatabiliyor.

Üst üste 3. gün: Altında daha da yükseliş için işaret etti 5

"NET BİR YOL HARİTASI ORTAYA ÇIKARSA ALTIN FİYATLARI DAHA DA YÜKSELEBİLİR"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, petrol ile altın arasındaki ilişkinin devam ettiğini belirtip "Petrol fiyatları enflasyon baskısı üzerinden küresel ekonomi üzerinde büyük etkiye sahip. Eğer jeopolitik gerilimin daha da azalacağına dair net bir yol haritası ortaya çıkarsa altın fiyatları daha da yükselebilir" değerlendirmesini yaptı.

Üst üste 3. gün: Altında daha da yükseliş için işaret etti 6

Piyasalarda Fed'in 15-16 Eylül tarihlerindeki toplantısında faiz artırımı ihtimalinin yüzde 59 olarak fiyatlandığı belirtilirken söz konusu oranın bir gün önce yüzde 67 seviyesinde olduğu anımsatıldı.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson'ın da para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmesinde, daha yüksek faiz oranlarını gerektirebilecek bir görünüm karşısında “açık fikirli” olmaya devam ettiğini söylediği kaydedildi.

Üst üste 3. gün: Altında daha da yükseliş için işaret etti 7

Öte yandan spot gümüş ise yüzde 1,9 yükselerek ons başına 60,64 dolara çıktı.

Üst üste 3. gün: Altında daha da yükseliş için işaret etti 8

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.326,57
6.327,55
% 1.55
08:16
Ons Altın / TL
197.052,48
197.147,02
% 1.7
08:31
Ons Altın / USD
4.142,63
4.143,25
% 1.6
08:31
Çeyrek Altın
10.122,52
10.345,55
% 1.55
08:16
Yarım Altın
20.181,77
20.691,10
% 1.55
08:16
Ziynet Altın
40.490,07
41.255,65
% 1.55
08:16
Cumhuriyet Altını
41.052,00
41.670,00
% 1.02
17:01
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gram altın Altın ons altın Petrol altın fiyatları petrol fiyatları
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