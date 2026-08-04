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Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubundaki tüm ürünlere 10 TL zam yapıldığını açıkladı. 4 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeyle birlikte gruptaki tüm ürünler tek fiyattan satışa sunulacak.

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi
Cansu Çamcı

Sigara fiyatlarında yaz aylarında başlayan artış dalgasına bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bir sigara grubuna 10 TL zam geldiğini duyurdu.

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi 1

TÜM ÜRÜNLERDE TEK FİYAT DÖNEMİ

Dündar'ın paylaştığı yeni fiyat listesine göre, zam kararı 4 Ağustos 2026 Salı gününden itibaren raflara yansıyacak. Yapılan 10 liralık güncellemeyle birlikte, ilgili grupta yer alan bütün sigaraların perakende satış fiyatı eşitlenerek 110 TL olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
sigara Zam
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