Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

Sigara fiyatlarında yaz aylarında başlayan artış dalgasına bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bir sigara grubuna 10 TL zam geldiğini duyurdu.

TÜM ÜRÜNLERDE TEK FİYAT DÖNEMİ

Dündar'ın paylaştığı yeni fiyat listesine göre, zam kararı 4 Ağustos 2026 Salı gününden itibaren raflara yansıyacak. Yapılan 10 liralık güncellemeyle birlikte, ilgili grupta yer alan bütün sigaraların perakende satış fiyatı eşitlenerek 110 TL olarak belirlendi.