FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Para temiz 17 TL' Sadece tarlayı hazırlıyor: Fiyatı önceden biliyor

Bursa'da faaliyet gösteren bir tarımsal kalkınma kooperatifi, çiftçiye tohumdan hasada kadar destek sağlayarak üretimi güvence altına alıyor. Sözleşmeli üretim modeliyle çalışan kooperatif sayesinde üreticiler sezona ürününü kaça satacağını bilerek başlıyor, ekonomik belirsizlik yaşamıyor.

'Para temiz 17 TL' Sadece tarlayı hazırlıyor: Fiyatı önceden biliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, uyguladığı sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Kooperatif, üreticilere tohum ve gübre desteği sağlarken, ekim, hasat ve ürün sevkiyatını da kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor. Çiftçiler ise yalnızca tarlasını hazırlayıp sulama ve gübreleme işlemlerini yapıyor.

Para temiz 17 TL Sadece tarlayı hazırlıyor: Fiyatı önceden biliyor 1

Türkiye'de fasulyesiyle tanınan Çeltikçi Mahallesi'nde kooperatif ile çiftçiler arasında yapılan sözleşmeler sayesinde üreticiler, sezon başında ürünlerini hangi fiyattan satacağını önceden biliyor. Böylece hem üretim maliyetleri azalıyor hem de pazarlama endişesi ortadan kalkıyor. İhtiyaç duyan üreticilere sezon içerisinde avans desteği de sağlanıyor.

"VATANDAŞIMIZIN ELİNE GEÇEN PARA TEMİZ 17 LİRA"

Yenişehir Çeltikçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Mahalle Muhtarı Hikmet Avşar, uygulanan model sayesinde üreticilerin ekonomik açıdan rahatladığını belirterek, "Çeltikçi köyü olarak çiftçilerimize sözleşmeli fasulye ektiriyoruz. Vatandaşımızın eline geçen para temiz 17 lira. Fasulye para yapmasa da üretici alacağı parayı biliyor. Tohumunu, gübresini biz veriyoruz. Dikimini biz yapıyoruz. Ürünlerin sevkiyatını, satış işini biz yapıyoruz. Vatandaş sadece sulama işiyle gübreleme işini yaparak yerini hazırlıyor. 3 bin dönüme yakın fasulye ektiriyoruz. Köyümüzde toplam 14 bin dönüm ekilebilir arazi bulunuyor. Fabrikalarla anlaşarak çiftçimize ödemelerini yapıyoruz. Fasulye dışında bezelye, mısır ve ıspanak ekimi de yapıyoruz. Kendi makinelerimizle hasat ederek ürünleri teslim ediyoruz. Bu sayede çiftçimiz sezon başlarken ürününü kaça satacağını biliyor. Ekonomik anlamda sıkıntı çekmiyor. Parası kalacak mı derdi yaşamadan rahat bir sezon geçirerek üretimine devam ediyor" dedi.

Kooperatifin uyguladığı üretim modeli sayesinde hem üretim planlaması sağlanıyor hem de çiftçiler pazar arama ve fiyat belirsizliği yaşamadan üretim yapabiliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maaşlar artışlı şekilde hesaplara yatırılmaya başlandıMaaşlar artışlı şekilde hesaplara yatırılmaya başlandı
Maaşlar yükseliyor: Tek tek açıkladı! Birçok değişiklik geliyorMaaşlar yükseliyor: Tek tek açıkladı! Birçok değişiklik geliyor

Anahtar Kelimeler:
Çiftçi tarım tarla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Mete Kuş hakkında yeni karar

Mete Kuş hakkında yeni karar

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.