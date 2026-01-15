FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Yarım altın ateşi düştü: Rekor sonrası sert düzeltme!

Altın ve gümüş fiyatları, son günlerdeki rekor yükselişlerin ardından sert bir düşüş yaşadı. Yarım altın da bu düşüşten nasibini alırken, uzmanlar düşüşün nedenlerini ve gelecekteki olası senaryoları değerlendiriyor. Trump'ın açıklamaları ve kar satışları piyasayı derinden etkiledi.

Yarım altın ateşi düştü: Rekor sonrası sert düzeltme!

Altın ve Gümüş Fiyatlarında Şok Düşüş! Trump Etkisi ve Kar Satışları Piyasayı Sarsıyor.

Altın ve gümüş piyasaları, yatırımcıları şaşırtan bir hareketlilikle güne başladı. Özellikle son haftalarda zirve üstüne zirve tırmanan altın ve gümüş fiyatları, bugün itibarıyla yönünü aşağı çevirdi. Yarım altın fiyatları da bu düşüşten etkilenerek, yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluşturdu.

Düşüşün temel nedenleri arasında, son üç seansta görülen rekor yükselişlerin ardından yatırımcıların kar satışına yönelmesi gösteriliyor. Özellikle gümüşte %7'yi aşan düşüşler görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı ve İran konusundaki daha ılımlı açıklamaları, güvenli liman talebini azaltarak altın ve gümüş fiyatlarını baskıladı. Ayrıca, Trump yönetiminin kritik maden tarifelerini erteleme kararı da gümüş fiyatları üzerinde önemli bir etki yarattı.

Uzmanlar, bu düşüşlerin geçici olup olmadığını ve piyasanın yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğini yakından takip ediyor. Yarım altın yatırımcıları ise, bu dalgalanmanın ne anlama geldiğini ve nasıl bir strateji izlemeleri gerektiğini merak ediyor. Kapalı Çarşı'da yarım altın alış ve satış fiyatları da anlık olarak değişiyor ve yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Piyasadaki belirsizlik ortamı, yatırımcıları daha dikkatli olmaya ve uzman görüşlerine başvurmaya yöneltiyor.

Altın ve gümüş fiyatlarındaki bu ani düşüş, piyasalardaki kırılganlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Trump'ın politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların davranışları, altın ve gümüş fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. Yarım altın yatırımcıları, piyasadaki bu dalgalanmaları dikkatle takip etmeli ve uzmanların analizlerini dikkate alarak hareket etmelidir. Önümüzdeki günlerde piyasanın nasıl bir seyir izleyeceği, yatırımcılar için belirleyici olacaktır. Özellikle ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Trump'ın açıklamaları, piyasanın yönünü tayin etmede önemli rol oynayacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaş AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!Vatandaş AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!
Hızlı tren bilet fiyatlarına zam! İşte yeni tarifeHızlı tren bilet fiyatlarına zam! İşte yeni tarife

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.372,92
6.373,74
% -0.89
16:44
Ons Altın / TL
198.183,71
198.247,80
% -0.9
16:59
Ons Altın / USD
4.588,85
4.589,42
% -0.94
16:59
Çeyrek Altın
10.196,67
10.421,06
% -0.89
16:44
Yarım Altın
20.329,60
20.842,11
% -0.89
16:44
Ziynet Altın
40.786,66
41.556,75
% -0.89
16:44
Cumhuriyet Altını
42.970,00
43.619,00
% -0.05
16:18
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yarım altın Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.