'Yarış başladı' diyerek uyardı! 2025 yılı altın ve kripto paranın savaşı olacak... İslam Memiş 3 hafta öncesini işaret etti

Trump zaferi sonrası altın yatırımcısının yüzü çok gülmedi. Dolar endeksi yükseldi, kripto paralar zirve yaptı. Altın tarafında düşüşün nabzı tutulurken Rusya-Ukrayna geriliminin nabzı tutulmaya başlandı. Altın jeopolitik gerginlikleri fiyatlamaya başlayınca kaybettiği değerini geri kazanmaya başladığı görüldü.

BEKLENEN YÜKSELİŞ YAŞANDI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında altını nelerin beklediğini aktardı. Memiş, şu cümleleri kurdu:

"Altın fiyatlarında beklediğimiz yükseliş bu hafta yaşandı. Hatta son bir haftada ons altın tarafında 185 dolar civarında bir değer artışı gördük. Gram altın tarafında ve ons altın tarafında bu hafta yükselişleri gördük. Bu hafta yükselmelerinin nedeni, Rusya-Ukrayna gerilimi vardı, bir savaş gerginliği vardı. Bu hafta en fazla jeopolitik gerilim fiyatlandı. Altında bu süreçte nasibini aldı. Altının yükselmesinin bir diğer nedeni ise; 3 hafta önce kripto paralar ile altının yarışı başladı. Bu yarışın galibini 2025 yılının sonunda göreceğiz"

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ ONS ALTINI TIRMANDIRABİLİR

Memiş, ons altın tarafında bu hafta 2 bin 580 dolar ve 2 bin 680 dolar aralığının takip edileceğini aktardı ve yukarıda 2 bin 740 dolar direncinin olduğunu belirterek, "Yılı büyük ihtimal ile 2 bin 700 dolar - 2 bin 780 dolar aralığında tamamlayabiliriz" şeklinde konuştu. Memiş, Rusya-Ukrayna geriliminin tırmandığı noktada ons altının 3 bin dolar seviyesine kadar çıkabileceğini kaydetti.

"BİTTİK, MAHVOLDUK DİYENLER..."

2 hafta öncesini hatırlatarak Memiş, şu cümleleri kurdu:



"Bittik mahvolduk zarar ettik diyenlere şimdiden selam olsun. Bu piyasa sizin gördüğünüz gibi değil; bu piyasa öyle bir piyasa ki insanları tersle bırakır. Gerçek fiyatlamaları üzerinden, jeopolitik gerilimler fiyatlanır ve yoluna devam eder"

Gram altını 3 bin 65 liradan, 3 bin 47 liradan alanların çok güzel bir hamle yaptığını belirterek, "Savaştan korktuğumuz için 3 bin liranın üzerinden pozisyon kapatmıştık. 3 bin liranın altından alanlar çok güzel bir hareket yaptı. Gördüğünüz gibi gram altın tarafında her gün yeni bir rekor denemesi devam ediyor"