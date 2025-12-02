Yatırım yapacaklar dikkat: 'Görürsek şaşırtıcı olmaz' dedi rakam verdi!

Altın yatırımcısının yüzünü 2025'te güldürdü. Yılın başından beri ortalama yüzde 85 değer kazanan gram altın artık yılın son günlerini yaşıyor. Merkez bankalarının altın alımını hızlandırması, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın biteceğine dair sinyaller, Fed'den gelen güvercin açıklamalar altını fiyatlıyor.

2 ARALIK 2025 ALTIN SON DURUM...

Dün 5 bin 800 TL'ye kadar yükselen gram altın şu sıralar 5.715,09 TL, ons altın ise 4.189,87 $ seviyesinde seyrediyor. Dün yükselişi ile dikkat çeken gram altın 2 Aralık gününe düşüşle başladı. Altının yıl sonunu ise kaç TL'den kapatacağı ise merak konusu oldu.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, YouTube'da katıldığı bir yayında altın için kritik açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, ons altında 4 bin 280 doların direnç olduğunu belirtti ve, "Buranın üzerinde kalıcılıklarda yeni eski tarihi zirvesini zorlayacak bir altın da söz konusu olabilir. Gram altın tarafında ise 5 bin 850 TL üzeri tutunmalarda da yine 6 bin TL'ye doğru gidecek bir altın söz konusu olabilir. Yani özellikle bu dirençleri de kırıp kıramaması bizim için önemli. Bu dirençleri noktasında her ikisinde de bence kalıcılık sağlaması durumunda her ikisinde de hareket belirgin olabilir" dedi.



GÖZLER SALI GÜNÜNDE

Eryılmaz, cümlelerini şu şekilde sürdürdü:



"Amerika'dan gelen veriler bu hafta önemli olacak. Fed Başkanı Powell'ın Salı günkü konuşması bence önemli olacak. Çünkü faiz indirimi noktasında belki birazcık daha belirgin sinyal veren bir Powell olabilir veya biraz daha ketum duran bir Powel da olabilir. Onun için salı günkü Powell'ın bu konuşmasını önemsiyorum. 25 baz puanlık bir indirim geleceğini düşünüyorum"

"GÜMÜŞTE BİR HAREKET VAR"

2025'in öne çıkan yatırım araçlarından biri olan gümüş ile ilgili değerlendirmesini de açıklayan Eryılmaz, şu sözleri kaydetti:



"Gümüşte çok bariz bir hareket vardı geçen hafta. Özellikle %12,7 yükselen bir gümüş vardı; %4 yükselen altından

bahsediyoruz. Dolayısıyla özellikle altın gümüş rasyosu 80'in 77'nin altına geldi geçen hafta. Hatta bugün bakıyorum 74'ün de altına doğru inen bir altın gümüş rasyosu var. 72 önemli aslında destek. Buranın altına inmede de gümüşteki hareketin altına göre daha belirgin olduğu düşüşlerde de yükselişlerde de bir süreç olabilir. Dolayısıyla gümüşle yine bir hareket olduğunu görüyorum."

Gümüş piyasasındaki yükselişe dair ise Eryılmaz, "Gümüş piyasasındaki bir takım manipülasyonların da bu harekette etkili olabildiğine dair birtakım inanışlar da var. Bunu da paylaşmak isterim. Asya piyasaların açılmasıyla gümüşteki bu hareket bir miktar kar satışına veya altındaki bu hareket bir miktar kar satışına dönüşmediğini görüyorum. Gümüş tarafında şu an çok kritik dirence yaklaşmış durumda. 57.3 dolar; 57,5 dolar çok çok önemli direnç. Eğer burayı geçer, burada kalıcılık sağlarsa yeni hedefi 62,5 - 63 dolar olacaktır. Ve çok hızlı ve kısa sürede bu hedefe gidecek bir gümüş görürsek şaşırtıcı olmaz" deyip sözlerini noktaladı.