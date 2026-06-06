Yarım asırlık tekstil markası iflas etti

Türkiye tekstil sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ve iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa merkezli Güzeldağ Tekstil hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi.

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olarak faaliyet gösteren ve Bursa Yenice Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Güzeldağ Tekstil Dericilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. Şirket ile ortakları Mesut Güzeldağ ve Selçuk Güzeldağ tarafından açılan davada kesin mühlet talepleri uygun bulunmazken, firma için iflas süreci resmen başlamış oldu.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

İlgili ticaret mahkemesinde görülen davada, şirket ve ortaklarının konkordato başvuruları İcra ve İflas Kanunu'nun 292 ve 308'inci maddeleri kapsamında ayrı ayrı değerlendirildi. Yapılan incelemelerin ardından taleplerin reddine karar verildi.

Kararla birlikte daha önce verilen geçici mühlet kaldırılırken, şirket lehine uygulanan tüm koruyucu tedbirler de sona erdirildi. Ayrıca konkordato komiserleri kurulunun görevine son verildi.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmelerde Güzeldağ Tekstil'in borca batık durumda olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şirketin 3 Haziran 2026 tarihinde saat 13.50 itibarıyla iflasına hükmedildi.

Mahkeme, iflas tasfiyesinin adi tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verirken, işlemlerin başlatılması amacıyla dosyanın Bursa İflas Müdürlüğü'ne gönderilmesini kararlaştırdı.

SEKTÖRDE UZUN YILLAR FAALİYET GÖSTERDİ

Temelleri 1960'lı yıllarda manifatura ticaretiyle atılan Güzeldağ Tekstil, ilerleyen yıllarda kumaş üretimi, boya, baskı ve apre alanlarında faaliyet göstererek sektörün önemli firmalarından biri haline geldi. Şirket, uzun yıllar boyunca hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda faaliyet gösterdi.

1996 yılında Bursa Yenice Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisini hizmete açan firma, son yıllarda yaptığı yatırımlar, Ar-Ge çalışmaları ve üretim kapasitesindeki artışla dikkat çekiyordu. Yaklaşık 150 kişiye istihdam sağlayan şirket, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine yönelik üretim gerçekleştiriyordu.