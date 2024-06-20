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Yer altında bekleyen 5 bin ton altın var! 1500 tonu için üretim başladı: Yüz milyarlarca dolar değerinde

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.06.2024 08:09
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Türkiye’de 6.500 ton metal altın potansiyeli olduğunu belirten Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, bunun 1.500 tonunda üretime başlandığını, yer altında bekleyen 5 bin ton altının bugünkü değerinin de yaklaşık 300 milyar dolar olduğunu söyledi.

Yer altında bekleyen 5 bin ton altın var! 1500 tonu için üretim başladı: Yüz milyarlarca dolar değerinde

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye’de yapılmış bir modelleme çalışmasına göre altın madeni potansiyelinin 6.500 ton olduğunu belirtti. “Bu potansiyelin 1.500 tonunun nerede olduğunu biliyoruz ve hatta üretmeye başladık” diyen Yılmaz, “Yer altında bekleyen 5 bin ton var ve bunun değeri yaklaşık 300 milyar dolar” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, altında dış ticaret açığı bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, “Biz şu anda yıllık 2,5 milyar dolarlık altın üretiyoruz. Üretimde 100 tona çıkacağımız zaman bu rakam yaklaşık 8-9 milyar dolara yükselecek. Bu da altındaki dış ticaret açığının üçte birini kapatmamız anlamına gelir” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de, Bergama’daki altın madeninin 19 Mayıs 2001’de üretime başladığını hatırlatan Yılmaz, “Takip eden 10 yılda, Türkiye’deki üretimin tamamını yabancılar yapıyordu. Şu anda Türkiye’de üretilen altının yüzde 50’sini, tamamı yerli sermaye olan şirketler üretiyor” bilgisini verdi.

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"BORDA UÇ ÜRÜN ÜRETMELİYİZ"

Bor madeniyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Belirli konularda uç ürüne gidersek, dünyada söz sahibi olma ihtimalimiz çok yüksek. Mesela, bor. Borda biz dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 70’ine sahibiz. Borda cevher veya ara ürün hâlinde satmak yerine uç ürünü üretebilirsek, çok büyük bir katma değer oluştururuz. Mesela; bir ton ham bor, 300-500 dolar. Bunu ara ürüne çevirirseniz, bir ton ara ürüne dönüşmüş borun fiyatı 4 bin dolara kadar yükseliyor. Cam teknolojisi, zırh teknolojisini bu ülkede yaparsanız, bir ton ham borun 300-500 dolar olan değeri, bir tonda 500 bin dolara kadar çıkıyor” diye konuştu.

"YEŞİL DÖNÜŞÜM 9 KAT FAZLA MADENCİLİK DEMEK"

Uzun süredir ülkelerin gündeminde olan yeşil dönüşüm konusundan madenciliğin nasıl etkileneceğine dair değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, yeşil dönüşümün şimdikinden 9 kat daha fazla madencilik yapmak anlamına geldiğini söyledi.
Yılmaz, “Fosil yakıtlardan uzaklaşalım, daha fazla yenilenebilir enerji kullanalım ve daha fazla batarya üretelim, elektriği depolayalım, güneş panelleri ve rüzgâr santralleri üretelim ve böylelikle fosil yakıtlardan uzaklaşalım’ diyoruz; bunun, bugünkü tespitle faturası ‘9 kat daha fazla madencilik’ demek... Daha fazla lityum, kobalt, nikel, bakır, hatta altın bile daha fazla üretilmek zorunda” şeklinde değerlendirmede bulundu.


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altın madeni
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