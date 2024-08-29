Yorgun altın güne başladı... Hızlı yükselişler sonrası gram, çeyrek altın kaç lira? 29 Ağustos'a altın nasıl başladı?

Gram altın son bir aydır yükselişlerle yaklaşık yüzde 7'lik bir artış yaşadı. Altındaki bu hızlı yükselişi işse zirvesine zirve katarken bu hafta ise daha yatay bir görünüm sergiledi. Gözler Fed'in faiz kararına çevrilmişken altının ons fiyatı 2500 dolar üzerinde durmaya devam ediyor.

29 AĞUSTOS GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, serbest piyasada güne 2760 TL'den başladı. Kapalıçarşıdaki gram altın ise 2795-2835 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 627 TL, yarım altın 9 bin 246 TL ve tam altın da 18 bin 435 TL’den satılıyor.

ONS ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2515 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksinde (DXY) 101,00’e doğru sınırlı yükseliş dikkat çekerken, ABD 2 ve 10 yıllık tahvil faizleri %3,85 ve %3,85 bandında yatay görünümünü koruyor. Ons altında dünkü kapanışa göre %0,40’lık yükseliş öne çıkıyor.

FED'İN KARARI MERAK EDİLİYOR

Piyasalarda 18 Eylül’de gerçekleşecek FED toplantısı beklenirken; son tahminlere göre çeyrek puanlık indirim %65,5 ile fiyatlanıyor. Yarım puanlık indirime ise %34,5 ihtimal veriliyor. FED kararı öncesinde ABD’de ağustos ayı istihdam ve TÜFE verileri açıklanacak ve indirim beklentileri daha da netleşecek.

ALTINA DİKKAT!

Analistler, FED’in faiz indirimine gideceği konusunda artık bir şüphe kalmadığını belirterek, “Bu durum, ons altın fiyatlarında en azından düşüşü frenliyor. İçeride ise kurlardaki yükseliş gram altını destekliyor. Gramda 2715-2730 TL bandı ve onsta 2470-2500 dolar bandı destek olarak izlenmeli” diye konuşuyor.