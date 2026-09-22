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Yüksek faiz altını vurmadı! Yatırımcıların yeni hamlesi dikkat çekti

ABD'de reel tahvil getirileri 20 yılı aşkın sürenin zirvesine çıkarken altın destekli ETF'lere güçlü para girişi sürdü. Uzmanlar, yüksek tahvil faizlerinin artık altın için otomatik olarak negatif sinyal oluşturmadığına dikkat çekiyor.

Yüksek faiz altını vurmadı! Yatırımcıların yeni hamlesi dikkat çekti
Aleyna Türkmen

Altın piyasasında, yüksek faiz ve tahvil getirilerinin oluşturduğu baskıya rağmen dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. ABD'de 10 yıllık reel tahvil getirileri yüzde 2,63'e ulaşarak 20 yılı aşkın sürenin zirvesini görürken, küresel ölçekte altın destekli ETF'lere yönelik yatırımcı ilgisi devam ediyor.

Ons altın 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 4.300 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürürken, Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, yükselen tahvil faizlerinin artık altın açısından doğrudan negatif bir gösterge olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Yüksek faiz altını vurmadı! Yatırımcıların yeni hamlesi dikkat çekti 1

ONS ALTIN 4.340 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Küresel piyasalarda ons altın, önceki günkü işlemlerde yüzde 0,8 gerileyerek günü 4.343 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde ise TSİ 06.10 itibarıyla ons altının 4.340 dolar seviyesinde olduğu görüldü. Piyasalarda yatay bir görünüm öne çıkarken, 22 Eylül 2026 tarihli spot piyasa işlemlerinde gram altın güne 6.810 TL seviyesinden başladı.

Geçen hafta, yaklaşık üç yıllık aranın ardından gerçekleştirilen FED faiz artışı altın üzerinde baskı yaratan gelişmelerden biri oldu. 2026 yılı içerisinde bir faiz artışının daha gündemde bulunması da değerli metal açısından yakından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor.

ABD'de 10 yıllık reel tahvil getirileri ise cuma günü yüzde 2,63'e çıkarak 20 yılı aşkın dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Yıl başından bu yana reel getirilerdeki yükseliş 76 baz puana ulaştı. Buna karşın küresel altın destekli ETF'lerin toplam varlıklarında, 2026'nın ilk yarısında yaşanan gerilemenin ardından toparlanma eğilimi devam ediyor.

Yüksek faiz altını vurmadı! Yatırımcıların yeni hamlesi dikkat çekti 2

ALTIN ETF'LERİNE AĞUSTOSTA 18 MİLYAR DOLAR GİRDİ

Dünya Altın Konseyi (WGC) verileri, yatırımcıların altın destekli fonlara olan ilgisinin güçlü şekilde sürdüğünü ortaya koydu. Ağustos ayında küresel altın destekli ETF'lere 18 milyar dolar net para girişi gerçekleşti. Bu rakam, aylık bazda tarihin en yüksek ikinci girişine işaret etti.

Söz konusu dönemde küresel ETF varlıkları yüzde 16 yükselerek 615 milyar dolara çıktı. ETF'lerin toplam altın miktarı ise 121 tonluk artışla 4 bin 189 tona ulaşarak rekor seviyeye yükseldi.

Bölgesel olarak bakıldığında Kuzey Amerika'daki ETF'lere 7,7 milyar dolar, Avrupa'daki ETF'lere 7,9 milyar dolar ve Asya'daki ETF'lere 2 milyar dolar giriş gerçekleşti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu tablo, yükselen reel faizlere rağmen yatırımcıların altına yönelik ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

Yüksek faiz altını vurmadı! Yatırımcıların yeni hamlesi dikkat çekti 3

EYLÜLDE YATIRIMCI İLGİSİ HIZ KESMEDİ

WGC'nin 18 Eylül'e kadar yayımladığı haftalık veriler de altın ETF'lerindeki hareketliliğin eylül ayında devam ettiğini gösterdi. 9 Eylül itibarıyla açıklanan piyasa verilerinde, yalnızca bir haftalık süreçte altın ETF'lerine yaklaşık 2 milyar dolarlık giriş kaydedilmişti.

16 Eylül'de gerçekleşen FED faiz artışı, yükselen tahvil getirileri ve güçlü dolar gibi normal şartlarda altın üzerinde baskı oluşturması beklenen gelişmelere rağmen ETF yatırımlarındaki hareketlilik zayıflamadı.

Bu gelişmeler, yüksek faiz ortamının altın yatırımcıları üzerindeki etkisinin önceki dönemlerdeki kadar belirleyici olmayabileceğine yönelik değerlendirmeleri güçlendirdi.

Yüksek faiz altını vurmadı! Yatırımcıların yeni hamlesi dikkat çekti 4

ALTIN, MERKEZ BANKALARININ TALEBİNE BENZER BİR AYRIŞMA GÖSTERİYOR

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, reel getirilerdeki yükselişe rağmen altına yönelik talebin güçlü kalmasına dikkat çekti. Hansen, uzun vadeli devlet tahvili getirilerindeki artışın altın destekli ETF'lerde yeni bir satış dalgasına dönüşmediğini, aksine altın talebinin dirençli kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Hansen ayrıca ETF varlıklarındaki hareketin, merkez bankalarının altın talebinde görülen eğilime benzer şekilde geleneksel piyasa dinamiklerinden ayrıştığını ifade etti.

Yüksek faiz altını vurmadı! Yatırımcıların yeni hamlesi dikkat çekti 5

TAHVİL FAİZLERİ ALTIN İÇİN FARKLI BİR ANLAM TAŞIYABİLİR

Geleneksel yatırım yaklaşımında, reel getirilerin yükselmesinin faiz getirisi bulunmayan altını yatırımcı açısından daha az cazip hale getirdiği kabul ediliyor. Ancak Hansen, mevcut piyasa koşullarının bu görüşün yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini söyledi.

Hansen'e göre yatırımcılar uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişi yalnızca altına alternatif bir yatırım aracı olarak görmüyor. Tahvil getirilerindeki artış aynı zamanda devletlerin mali riskleri, yükselen borçlanma maliyetleri ve finansal istikrara yönelik olası riskler açısından bir uyarı olarak da değerlendiriliyor.

Yüksek faiz altını vurmadı! Yatırımcıların yeni hamlesi dikkat çekti 6

ALTININ FİNANSAL SİSTEMDEKİ KONUMU DEĞİŞİYOR

Hansen, söz konusu ortamın altının geleneksel finansal sistemin dışında bulunan bir varlık olarak önemini artırabileceğini belirtti. Buna göre yükselen ve yüksek seviyelerde seyreden tahvil faizleri, artık altın için otomatik biçimde olumsuz bir gösterge olarak görülmeyebilir.

Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, Batı ülkelerinde ETF yatırımcılarının yeniden piyasaya dönmesi ve Asya'daki güçlü talep de altına olan yatırımcı tabanını genişleten unsurlar arasında gösteriliyor.

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