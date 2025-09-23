FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Yüzyıllık düzen bozulabilir, Çin'den taşları yerinden oynatacak hamle! İngiltere lider ama...

Altın fiyatları durdurulamaz bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Merkez bankalarının da son süreçte altın alımını hızlandırması ile altın fiyatları tırmanmaya devam ediyor. Çin'in küresel ekonomide dengeleri değiştirecek yeni hamlesi, altın fiyatlarında bugün yeni rekoru beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Yüzyıllık düzen bozulabilir, Çin'den taşları yerinden oynatacak hamle! İngiltere lider ama...
Ezgi Sivritepe

Altın bugün 5 bin lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı. Altın fiyatları sert yükselişleri ile yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Merkez bankalarının altın alımını hızlandırması, jeopolitik gerilimler, dünyada oluşan belirsizlikler ve yapılan açıklamalar gibi etkenler altının yükselmesine neden oluyor.

Yüzyıllık düzen bozulabilir, Çin den taşları yerinden oynatacak hamle! İngiltere lider ama... 1

ALTIN REZERVİ KORUYUCUSU OLMAK İSTİYOR!

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg'de bugün "Çin küresel etkisini artırmak için yabancı altın rezervlerine yöneliyor" başlığı ile yayımladığı haber altın piyasasını salladı. Konuya yakın kaynaklara göre Pekin yönetimi, küresel külçe altın piyasasındaki konumunu güçlendirmek amacıyla yabancı ülkelerin altın rezervlerinin koruyucusu olmayı hedefliyor.

Yüzyıllık düzen bozulabilir, Çin den taşları yerinden oynatacak hamle! İngiltere lider ama... 2

İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Dünyada altın rezervlerinin yoğunlukla Londra ve New York'ta bulunduğu biliniyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Çin Merkez Bankası'nın, dost ülke merkez bankalarını, altın almaya ve altın rezervlerini Çin'de depolamaya ikna etmek için çalışma yürütüyor. Bu amaç için, Şanghay Altın Borsası'nın kullanıldığı belirtiliyor.

Kaynaklar, bu çabanın son aylarda gerçekleştiğini ve Güneydoğu Asya'daki en az bir ülkenin ilgisini çektiğini aktardı.

Yüzyıllık düzen bozulabilir, Çin den taşları yerinden oynatacak hamle! İngiltere lider ama... 3

FİNANS SİSTEMİ DEĞİŞEBİLİR

Çin'in bu hamlesi, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlar uygulayarak ülkelerin döviz ve altın rezervlerine el koymasının dünyada birçok ülkeyi yeni arayışlara ittiği bir dönemde gündeme geliyor.

Bloomberg haberinde, "Bu hamle, Pekin'in küresel finans sistemindeki rolünü güçlendirecek; dolara ve ABD, İngiltere ve İsviçre gibi Batılı merkezlere daha az bağımlı bir dünya kurma hedefini ilerletecektir" denildi.

Yüzyıllık düzen bozulabilir, Çin den taşları yerinden oynatacak hamle! İngiltere lider ama... 4

Ülkeler, artan jeopolitik risklere karşı bir önlem olarak altın alıyor ve bu durum, Çin Merkez Bankası'na (PBOC) ekonomik şoklara karşı tampon görevi gördüğü düşünülen bir varlık için güvenli bir liman sunma fırsatı yaratıyor.

ALTIN ALIMI SÜRÜYOR

Merkez bankalarının talebi, kıymetli metalin son dönemde rekor seviyelere ulaşmasında önemli bir dayanak noktası oldu ve Çin Merkez Bankası (PBOC) da on aydır aralıksız bir şekilde nette altın alımı yapıyor.

Yüzyıllık düzen bozulabilir, Çin den taşları yerinden oynatacak hamle! İngiltere lider ama... 5

İNGİLTERE LİDER!

Rezervler, Çin Merkez Bankası'na bağlı olan ve 2014 yılında yabancıların Çinli muadilleriyle altın ticareti yapmaları için ana platform olarak merkez bankası tarafından kurulan Şanghay Altın Borsası'nın saklama depolarında tutulacak. Kaynaklar, Çin'de saklanacak külçe altının, mevcut stoklardan aktarılmak yerine, yabancı ülkenin yeni alımlardan oluşacağını belirtti.

Çin bu hamlesiyle, küresel külçe altın ticaretindeki rolünü güçlendirme yolunda bir adım daha attı ancak Birleşik Krallık bu alanda açık ara farklı lider konumda.

Yüzyıllık düzen bozulabilir, Çin den taşları yerinden oynatacak hamle! İngiltere lider ama... 6

İngiltere Merkez Bankası'nın kasalarında farklı ülkelere ait 600 milyar dolarlık değere denk 5 bin tondan fazla altın bulunuyor. Altın ticaretinde merkez olabilmek için, saklama hizmetleri kritik önem taşıyor.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, Çin Merkez Bankası'nın altın rezervi 2 bin 300 ton seviyesinde bulunuyor. Çin, ülke içi altın piyasasıyla ise dünyada lider ülke konumunda bulunuyor.

Yüzyıllık düzen bozulabilir, Çin den taşları yerinden oynatacak hamle! İngiltere lider ama... 7

2022'DE HIZ KAZANDI

Çin, altın piyasasını büyütmek üzere birçok adım attı. Şanghay Altın Borsası, yuan cinsinden işlem hacmini artırmayı amaçlayan bir hamleyle bu yıl Hong Kong'da ilk offshore kasasını ve sözleşmelerini faaliyete geçirdi. Çin Merkez Bankası da yakın zamanda altın ithalatına yönelik kısıtlamaları hafifletti.

Bloomberg haberinde "Potansiyel müşteriler için Çin kasaları, rezerv oluşturmak ve dünya finans piyasalarından dışlanma riskini aşmak için cazip bir seçenek olabilir. ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın işgalinin ardından 2022'de Rusya'nın döviz rezervlerini dondurmasının ardından merkez bankalarının altın alımları hız kazandı" ifadeleri yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı temmuzda azaldıFinansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı temmuzda azaldı
Borsada manipülasyon iddiasından "uygunsuz görüntüler" çıktıBorsada manipülasyon iddiasından "uygunsuz görüntüler" çıktı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.035,25
5.035,83
% 1.05
15:40
Ons Altın / TL
156.707,00
156.736,58
% 1.11
15:55
Ons Altın / USD
3.784,47
3.784,92
% 1.01
15:55
Çeyrek Altın
8.056,40
8.233,59
% 1.05
15:40
Yarım Altın
16.062,44
16.467,17
% 1.05
15:40
Ziynet Altın
32.225,58
32.833,63
% 1.05
15:40
Cumhuriyet Altını
34.262,00
34.780,00
% 1.87
15:05
Anahtar Kelimeler:
Çin Altın Rezervi Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.