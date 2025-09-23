Yüzyıllık düzen bozulabilir, Çin'den taşları yerinden oynatacak hamle! İngiltere lider ama...

Altın bugün 5 bin lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı. Altın fiyatları sert yükselişleri ile yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Merkez bankalarının altın alımını hızlandırması, jeopolitik gerilimler, dünyada oluşan belirsizlikler ve yapılan açıklamalar gibi etkenler altının yükselmesine neden oluyor.

ALTIN REZERVİ KORUYUCUSU OLMAK İSTİYOR!

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg'de bugün "Çin küresel etkisini artırmak için yabancı altın rezervlerine yöneliyor" başlığı ile yayımladığı haber altın piyasasını salladı. Konuya yakın kaynaklara göre Pekin yönetimi, küresel külçe altın piyasasındaki konumunu güçlendirmek amacıyla yabancı ülkelerin altın rezervlerinin koruyucusu olmayı hedefliyor.

İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Dünyada altın rezervlerinin yoğunlukla Londra ve New York'ta bulunduğu biliniyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Çin Merkez Bankası'nın, dost ülke merkez bankalarını, altın almaya ve altın rezervlerini Çin'de depolamaya ikna etmek için çalışma yürütüyor. Bu amaç için, Şanghay Altın Borsası'nın kullanıldığı belirtiliyor.

Kaynaklar, bu çabanın son aylarda gerçekleştiğini ve Güneydoğu Asya'daki en az bir ülkenin ilgisini çektiğini aktardı.

FİNANS SİSTEMİ DEĞİŞEBİLİR

Çin'in bu hamlesi, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlar uygulayarak ülkelerin döviz ve altın rezervlerine el koymasının dünyada birçok ülkeyi yeni arayışlara ittiği bir dönemde gündeme geliyor.

Bloomberg haberinde, "Bu hamle, Pekin'in küresel finans sistemindeki rolünü güçlendirecek; dolara ve ABD, İngiltere ve İsviçre gibi Batılı merkezlere daha az bağımlı bir dünya kurma hedefini ilerletecektir" denildi.

Ülkeler, artan jeopolitik risklere karşı bir önlem olarak altın alıyor ve bu durum, Çin Merkez Bankası'na (PBOC) ekonomik şoklara karşı tampon görevi gördüğü düşünülen bir varlık için güvenli bir liman sunma fırsatı yaratıyor.

ALTIN ALIMI SÜRÜYOR

Merkez bankalarının talebi, kıymetli metalin son dönemde rekor seviyelere ulaşmasında önemli bir dayanak noktası oldu ve Çin Merkez Bankası (PBOC) da on aydır aralıksız bir şekilde nette altın alımı yapıyor.

İNGİLTERE LİDER!

Rezervler, Çin Merkez Bankası'na bağlı olan ve 2014 yılında yabancıların Çinli muadilleriyle altın ticareti yapmaları için ana platform olarak merkez bankası tarafından kurulan Şanghay Altın Borsası'nın saklama depolarında tutulacak. Kaynaklar, Çin'de saklanacak külçe altının, mevcut stoklardan aktarılmak yerine, yabancı ülkenin yeni alımlardan oluşacağını belirtti.

Çin bu hamlesiyle, küresel külçe altın ticaretindeki rolünü güçlendirme yolunda bir adım daha attı ancak Birleşik Krallık bu alanda açık ara farklı lider konumda.

İngiltere Merkez Bankası'nın kasalarında farklı ülkelere ait 600 milyar dolarlık değere denk 5 bin tondan fazla altın bulunuyor. Altın ticaretinde merkez olabilmek için, saklama hizmetleri kritik önem taşıyor.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, Çin Merkez Bankası'nın altın rezervi 2 bin 300 ton seviyesinde bulunuyor. Çin, ülke içi altın piyasasıyla ise dünyada lider ülke konumunda bulunuyor.

2022'DE HIZ KAZANDI

Çin, altın piyasasını büyütmek üzere birçok adım attı. Şanghay Altın Borsası, yuan cinsinden işlem hacmini artırmayı amaçlayan bir hamleyle bu yıl Hong Kong'da ilk offshore kasasını ve sözleşmelerini faaliyete geçirdi. Çin Merkez Bankası da yakın zamanda altın ithalatına yönelik kısıtlamaları hafifletti.

Bloomberg haberinde "Potansiyel müşteriler için Çin kasaları, rezerv oluşturmak ve dünya finans piyasalarından dışlanma riskini aşmak için cazip bir seçenek olabilir. ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın işgalinin ardından 2022'de Rusya'nın döviz rezervlerini dondurmasının ardından merkez bankalarının altın alımları hız kazandı" ifadeleri yer aldı.