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Aşı Haberi Emtiaları Vurdu!

AYDIN EROĞLU HABERLERİ  | 12.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

Rusya'dan gelen aşıyı bulduk haberi ve Putin'in ''kızıma da aşı yaptırdım'' açıklaması sonrasında ons altın ve gram altında sert düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşte önemli diğer bir etki olarak ise, ABD'de gelen enflasyonda artış görüntüsü ile teşvik paketinden vaz mı geçilecek beklentilerini gösterebiliriz.

Aşı Haberi Emtiaları Vurdu!

Biliyorsunuz Mart başında yazdığım son strateji yazımdan beri ons için 2.050 dolar - 2.100 dolar seviyelerinin görülmesini bekliyordum. Hatta 1.921dolar seviyesinin üzerinde kalması halinde ons altın için beklenti fiyatımı 2.100 dolar'dan 2.300 dolar seviyesine çekmiştim. Ama ons uzun süredir beklediğim fiyat aralığına gelince gördüğünüz sert düşüşler yaşanıyor. 1.921 dolar desteğinin de altına indik. Peki ons altındaki yükseliş beklentileri bitti mi?

Benim görüşüm onsun asıl geri dönüşü aşı nedeniyle değil, ekonomilerin yeniden ciddi bir büyüme ivmesi kazanması ile yaşanacağı yönündeydi. ABD seçimlerine kadar yeni teşvik paketlerinin sürmesini, piyasadaki likidite bolluğunun da ons altın ve gümüşe yarayacağını düşünüyorum. Şu an için para bolluğu ve ekonomilerde belirsizlik halen sürüyor. Bol paranın ekonomilere de güvenemediği için ons altını park yeri olarak kullanmayı sürdürmesini bekliyorum.

ABD ve AB ekonomilerinde belirgin toparlanma ve büyümenin en erken 2021 ortalarından sonra netleşmesini bekliyorum. O nedenle altında ve gümüşte yaşanan düşüşü, ilk paragrafta paylaştığım gelişmeler nedeniyle görülen bir düzeltme olarak görüyorum. Bu düşüşleri de yeni alım fırsatı olarak kullanmayı doğru buluyorum. Ne zaman ABD Merkez Bankası FED yeniden faiz artışı sürecine girerse, işte o zaman ons altından çıkış başlayacaktır görüşündeyim. Ama bu ana kadar ons altını son gördüğü zirveden de yukarı çekmelerini ve bu sayede 2012'de yüksek maliyetle yakalanmış olanların da gelinecek yükseklerden satış imkanı bulacakları görüşündeyim. FED'in faiz artışı süreci öncesinde ons altında en az 2.300 Dolar seviyelerinin görüleceği ve sonrasında FED faiz artışları ile likiditeyi geri çekmeye başladığında altının gördüğü zirveden en az yüzde 30 civarı geri çekilmeler yaşamasını bekliyorum.

Gramdaki düşüş ise hem onstaki düşüşten, hem de Dolar kurundaki geri çekilmelerden yaşanıyor. Açık Piyasa İşlemlerinde bankaların likidite imkanları sıfırlanınca, fonlama maliyetleri işlem gördüğü yüzde 7.34 civarından politika faizlerinin(8.25) de üstüne çıkarak yüzde 8.50'leri de gördü. Bu faizde artış olacak görüşü ile dövize kısmi bir satış getirmiş olabilir. Onstaki düşüşe denk gelince gram altında da gördüğümüz geri çekilme yaşanıyor. Bu durumun şimdilik bir düzeltme olmasını ve alım fırsatı olarak kullanılmasını doğru buluyorum. Ons ve gram altında daha gidilebilecek yerler olduğu görüşündeyim.

Bu esnada ABD endekslerinde de yeni teknik oluşumlar zorlanıyor. 28.069 seviyesi sonrası kar satışları geldi. Dow'da geri gelme 27.532 altına inecek olursa o zaman kar satışları daha da artar. Ama bu destek aşağıya kırılmazsa, Dow 28.234 seviyesine yönelebilir.

BIST bu esnada dünkü bankacılık sektörü ve havacılık sektörü desteği ile güzel bir yükseliş yaşadı. Bugün de bu yükselişini sürdürebilir. Olası tekniklerini paylaştım bakabilirsiniz. Hisse bazlı ayrışmaların ise endeksten çok daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bu durum da sürecektir.

Jeopolitik rislerimiz ise çok ciddi. O nedenle her an yaşanabilecek bir çatışma veya bu yöndeki bir haber sert satışlara neden olabilir. Bu riski yok sayamıyorum. Ama olası bir çatışma ve savaş halinde Yunanistan Ege ve Akdeniz'de çok ciddi kayıplara uğrayabilir. Eğer bunun bilincine varırsa, o zaman tam ilişkiler kilitlendi derken bir anda kökten bir çözüm de bulunabilir. Karşı tarafta yıllardır şımartılmış bir Yunanistan olduğu için bu kadar iyimser olamıyorum. Yoksa Yunanistan Türkiye ile her konuda uzlaşmayı tercih etseydi, ülkesinde ordu barındırmaya ve bu denli askeri harcama yapmaya bile ihtiyacı olmayacağını görürdü. Çevresinde askeri risk olarak bir tek Türkiye var. Diğer sorunlu komşularını risk yaratacak boyutta görmüyorum. Türkiye ile iyi bir komşuluk, turizm, yatırımlar, enerji aramaları gibi çok konuda iki ülkenin de büyük kazançlar elde etmesine yarar.

Ama ben Yunanistan'ın bunu göreceği iyimserliğine sahip değilim. Hatta bir kademe daha fazlasını söyleyeyim, siyasiler bu yönde davranış gösterirlerse, askeri olarak iç siyasetlerinde farklı riskler yaşayabilirler.

Kısacası dünyadaki likidite bolluğunun en az ABD seçimlerine kadar sürmesini, ons ve gümüşte bugün görülen düşük seviyelerin alıma uygun fırsatlar olduğunu, BIST için de Akdeniz riskinin her an tehlike yaratabileceğini, bu durum çözüme kavuşmadan 1.143'ün geçilmesinin zor olduğunu, eğer bunu başaracak olsa bile 1.159 direncine takılacağını düşünüyorum. Ama hisse bazında pozitif ayrışmaların yine de sürmesini bekliyorum.

Hepinize sağlık ve bol kazanç dilerim.

Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @Stratejist

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