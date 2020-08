Aşı Haberi Emtiaları Vurdu!

Benim görüşüm onsun asıl geri dönüşü aşı nedeniyle değil, ekonomilerin yeniden ciddi bir büyüme ivmesi kazanması ile yaşanacağı yönündeydi. ABD seçimlerine kadar yeni teşvik paketlerinin sürmesini, piyasadaki likidite bolluğunun da ons altın ve gümüşe yarayacağını düşünüyorum. Şu an için para bolluğu ve ekonomilerde belirsizlik halen sürüyor. Bol paranın ekonomilere de güvenemediği için ons altını park yeri olarak kullanmayı sürdürmesini bekliyorum.

Jeopolitik rislerimiz ise çok ciddi. O nedenle her an yaşanabilecek bir çatışma veya bu yöndeki bir haber sert satışlara neden olabilir. Bu riski yok sayamıyorum. Ama olası bir çatışma ve savaş halinde Yunanistan Ege ve Akdeniz'de çok ciddi kayıplara uğrayabilir. Eğer bunun bilincine varırsa, o zaman tam ilişkiler kilitlendi derken bir anda kökten bir çözüm de bulunabilir. Karşı tarafta yıllardır şımartılmış bir Yunanistan olduğu için bu kadar iyimser olamıyorum. Yoksa Yunanistan Türkiye ile her konuda uzlaşmayı tercih etseydi, ülkesinde ordu barındırmaya ve bu denli askeri harcama yapmaya bile ihtiyacı olmayacağını görürdü. Çevresinde askeri risk olarak bir tek Türkiye var. Diğer sorunlu komşularını risk yaratacak boyutta görmüyorum. Türkiye ile iyi bir komşuluk, turizm, yatırımlar, enerji aramaları gibi çok konuda iki ülkenin de büyük kazançlar elde etmesine yarar.

Ama ben Yunanistan'ın bunu göreceği iyimserliğine sahip değilim. Hatta bir kademe daha fazlasını söyleyeyim, siyasiler bu yönde davranış gösterirlerse, askeri olarak iç siyasetlerinde farklı riskler yaşayabilirler.