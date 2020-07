BIST 120.464 Direncini Kıracak Mı?

Bunlar teknik görüntülerin iki yönlü ihtimali. Ben düzeltmeden korkuyorum ama şu anki teknikler sanki yine yukarı dönmüş gibi görülüyor. En azından hisse bazlı hareketler devam edebilir gibi duruyor. AB'de teşvik paketinde varılan anlaşma euro'ya ve bize pozitif katkı yapabilir. AB'de büyümenin artması, benim son çeyrekte ciddi bir büyüme başlatmamız beklentimi destekler. Ama bu beklentimin borsadaki en önemli yansıma yeri olarak gördüğüm otomotiv yan sanayii hisseleri zaten fazlası ile sert yükselişler yaptılar. Yani büyüme beklentimizi çok hızlı ve biraz da fazla satın aldılar gibi görüyorum.

Çekincelerim!

TCMB döviz rezervlerinde erimenin sürüyor olması.

CDS'lerimiz halen 500'lerin üzerinde,

Yabancıların sermaye piyasalarımızdan çıkışı sürüyor. Hisse satışları halen devam ediyor. Son olarak aracılık faaliyeti yapan Deutsche de sermaye piyasalarındaki faaliyetine son verip Türkiye'den çıkma kararı almış. Bunlar üzerinde düşünülmesi gereken gelişmeler.

Libya'da olası riskler artıyor. Mısır, Libya Sirte Limanına müdahale halinde asker gönderme teskeresi çıkarttı. Suriye'deki durum malumken Libya'da da riskli gelişmeler her an yaşanabilir. Ama Türkiye olarak Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'de bize risk yaratacak her türlü gelişmenin karşısında sonuna kadar da durmak zorundayız. Ben bu durumun olası risklerine dikkat çekmek istiyorum. ABD Rumlara askeri eğitim verme kararı alıyor. Diğer taraftan F-35'lerimize el koyuyor. Tüm bunlar sanki bizi Suriye dışında da bir yerlerde çatışmaya sokma isteğindeler gibi izlenim görüyorum. Ama uluslararsı siyasette her şey bir anda değişebilir. Yine de bu riskler şu an için önemli.