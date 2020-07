BIST 30 Hisselerinde Açığa Satış Yasağı Kaldırıldı!

Bana göre BIST'de son günlerde yaşanan banka ve endeks yükselişi Halkbank savcısının azledilmesi sonrası, görülecek olan duruşmanın etkisinden ve ABD'de savunma bütçesine S-400'leri Türkiye'den satın almak için fon koyulması nedeniyle acaba ilişkiler düzeliyor mu diyerek, başta kamu bankalarının alınması ile bankaların yükselmiş olmasından kaynaklandı görüşündeyim.

Bugün olası teknikleri Destek-Direnç Tablosunda paylaştım. Endeks olarak değil de, yine hisse bazlı düşünmek daha doğru olabilir. Ama teknik olarak her an, her yerden kar satışları gelebileceğini bilerek işlemlerinize karar vermek tedbirli davranış olacaktır.

Hepinize sağlık ve bol kazanç diliyorum.