FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Aydın Eroğlu
  4. BIST 30 Hisselerinde Açığa Satış Yasağı Kaldırıldı!

BIST 30 Hisselerinde Açığa Satış Yasağı Kaldırıldı!

AYDIN EROĞLU HABERLERİ  | 01.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

''Spk Bülteninde yayınlandığı üzere 01.07.2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağı kaldırılmış olup BIST-30 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında açığa satış yasağı devam etmektedir.

BIST 30 Hisselerinde Açığa Satış Yasağı Kaldırıldı!

Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılması zorunludur.''

Yukarıdaki duyuru ile pandemi sürecinde yasaklanmış açığa satış uygulaması, kısmi de olsa kaldırılmış. Şimdi bir anda sorular gelmeye başladı! Yasak kalkınca borsa, bankalar, tuprs gibi büyük hisseler yükselir mi, bundan nasıl etkilenirler diye.

Algı işte böyle bir şey! Yasak neden uygulamaya konmuştu? Özellikle yabancılar olmak üzere büyük fon ve yatırımcılar pandemi ortamının olumsuzluklarını kullanıp, olmayan hisseleri açığa satıp, piyasayı düşürmesinler diye. Peki o zaman, yasak kalkınca olumlu yansıması neden bekleniyor? Hatta bir iki gündür bankalardaki yükselişi bu hazırlığa bağlayanlar da vardı.

Açıkçası benim görüşüm, açığa satış yasağı kalktı diye hisseler ve borsa yükselmez. Yani tam bir çelişki değil mi. Lakin şu yönde faydası olabilir! MSCI Endekslerinde piyasaya erişim yasaklar nedeniyle tam yok diyerek, Türkiye'yi gelişmekte olan borsalar endeksinden bir alt endekse düşürme çalışması yapıldığı yazılmıştı. Eğer bu nedenle ekstra satış yapmış olan fon varsa, onlar yasağın kalkması ile bu risk kalkacaktır diyerek, verdiklerini geri alabilirler.

Ama mantık olarak açığa satışın geri gelmesi, ekstra şişti diye görülen ama buna rağmen yükselen hisselerde açığa satışın önünü açarak, satış baskısı yaratabileceği için pozitif algı yaratması gereken bir gelişme değil. Bununla birlikte, gelişmiş borsalarda olması gereken bir işleyiş olduğu için normalleşme olarak görülmesi gerekir.

Kısacası aman ne güzel yasak kalktı şimdi bankalar ve borsa yükselir diye düşünenlerden değilim. Ama hemen satışlar gelecektir de demiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Açığa satış bazen yanlış zamanlama ile satmış olanların, sonrasında düşmeyip yükselen piyasa nedeniyle sattıklarını zararına geri almak zorunda kaldıkları takdirde piyasayı yükseltici etki de yaratabiliyor. Mesela, diyelim bir takım fon ve yatırımcılar açığa satışa kalktılar, bu satışlar ''Açığa Satış'' tuşuna basılarak yapılacağı için zaten bilinecek. Tam da o sıra misal Varlık Fonu alımları başlayacak olursa(!), düşüş yerine yükselen bir piyasa olduğunda, satanların üstten geri almak zorunda kalabileceği etkilerini de görebiliriz.

Bana göre BIST'de son günlerde yaşanan banka ve endeks yükselişi Halkbank savcısının azledilmesi sonrası, görülecek olan duruşmanın etkisinden ve ABD'de savunma bütçesine S-400'leri Türkiye'den satın almak için fon koyulması nedeniyle acaba ilişkiler düzeliyor mu diyerek, başta kamu bankalarının alınması ile bankaların yükselmiş olmasından kaynaklandı görüşündeyim.

Bugün olası teknikleri Destek-Direnç Tablosunda paylaştım. Endeks olarak değil de, yine hisse bazlı düşünmek daha doğru olabilir. Ama teknik olarak her an, her yerden kar satışları gelebileceğini bilerek işlemlerinize karar vermek tedbirli davranış olacaktır.

Hepinize sağlık ve bol kazanç diliyorum.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu! Pelin Karahan'dan olay yaratan tatil pozu!
Dolar bugün ne kadar oldu?Dolar bugün ne kadar oldu?
Borsalarda Kâr Satışlarına Dikkat Edin!Borsalarda Kâr Satışlarına Dikkat Edin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün başladı

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün başladı

Bakan duyurdu! Başvuru gerekmeyecek

Bakan duyurdu! Başvuru gerekmeyecek

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

BIST 100 Bin Hedefinden Vazgeçmedi!

BIST 100 Bin Hedefinden Vazgeçmedi!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK BİR BİLGİ VEREYİM!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK BİR BİLGİ VEREYİM!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışarıdaki Düşüş Moralleri Bozmasın!

Dışarıdaki Düşüş Moralleri Bozmasın!

Nakite Dönme Zamanı Geldi Mi?

Nakite Dönme Zamanı Geldi Mi?

Borsalarda Kâr Satışlarına Dikkat Edin!

Borsalarda Kâr Satışlarına Dikkat Edin!

BIST 100 Bin Hedefinden Vazgeçmedi!

BIST 100 Bin Hedefinden Vazgeçmedi!

Trump'ın Petrolde Yüksek Kesinti Israrı Sürüyor!

Trump'ın Petrolde Yüksek Kesinti Israrı Sürüyor!

BİST Tutunmak İstiyor!

BİST Tutunmak İstiyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.