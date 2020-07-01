BIST 30 Hisselerinde Açığa Satış Yasağı Kaldırıldı!

Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılması zorunludur.''

Yukarıdaki duyuru ile pandemi sürecinde yasaklanmış açığa satış uygulaması, kısmi de olsa kaldırılmış. Şimdi bir anda sorular gelmeye başladı! Yasak kalkınca borsa, bankalar, tuprs gibi büyük hisseler yükselir mi, bundan nasıl etkilenirler diye.

Algı işte böyle bir şey! Yasak neden uygulamaya konmuştu? Özellikle yabancılar olmak üzere büyük fon ve yatırımcılar pandemi ortamının olumsuzluklarını kullanıp, olmayan hisseleri açığa satıp, piyasayı düşürmesinler diye. Peki o zaman, yasak kalkınca olumlu yansıması neden bekleniyor? Hatta bir iki gündür bankalardaki yükselişi bu hazırlığa bağlayanlar da vardı.

Açıkçası benim görüşüm, açığa satış yasağı kalktı diye hisseler ve borsa yükselmez. Yani tam bir çelişki değil mi. Lakin şu yönde faydası olabilir! MSCI Endekslerinde piyasaya erişim yasaklar nedeniyle tam yok diyerek, Türkiye'yi gelişmekte olan borsalar endeksinden bir alt endekse düşürme çalışması yapıldığı yazılmıştı. Eğer bu nedenle ekstra satış yapmış olan fon varsa, onlar yasağın kalkması ile bu risk kalkacaktır diyerek, verdiklerini geri alabilirler.