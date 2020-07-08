BIST Adım Adım Zirveye Mi Gidiyor?

Bu duruma özellikle açığa satış yasağı getirilen yabancı kurumların birinden gelen yoğun satışlar etkili oldu. Muhtemel bu satışlar algoritmaları tetikledi. Ama sonrasında yeniden gelen alımlarla endeks yine artıya döndü ve günü yükselişle kapattı. Bu işler önemli direnç seviyesinde olduğu için de hacim patlaması yaşandı.
Hacim Artışı Neyin Sinyali?
Destekler aşağıya, dirençler yukarıya kırılırken bu hacim patlaması yaşanırsa, o yöne olan hereket daha da hızlanabilir. Bu düz mantıkla izah edilen bir teknik analiz izahıdır. Ama bir de yatırımcıları yanıltmak için yapılan hareketler vardır. Google'da ''Boğa Tuzağı Nedir? Aydın Eroğlu'' diye aratırsanız zamanında bu konuda yaptığım uyarılarımı görürsünüz. Kısacası dirençlerdeki işlem hacmi patlaması boğa tuzağı denen bir riskin izleri de olabilir.
Boğa Tuzağı
Boğa Tuzağı, ayı tuzağının anlam olarak tam tersi bir davranıştır. Yaşanan ciddi bir çıkış sonrası kuvvetli dirençlerde fiyatlar çok kısa sürede yukarı doğru sert bir artış yaşar. Bu davranış yatırımcıları aldatmak için yapılır. Büyük bir düşüş öncesi senetlerin elden çıkartılması için hazırlanan bir tuzaktır. Hızlı bir şekilde yukarı yönelen senetler ya da endeks bir anda terse döner ve hızla düşmeye başlar. Önemli yükselişler sonrası ciddi denebilecek dirençlerde bu duruma zaman zaman rastlanır.
İşte eğer boğa tuzağı yaşıyorsak, devamında % 3-5 arası bir satış bir anda gelebilir. Lütfen temkinli olmayı elden bırakmayınız. Kredili olmayı riskli, en az % 50 nakit durmayı tedbirli bir davranış olarak görüyorum. Sattıklarınız sonrasında hemen ne alayım diye aramayınız. Eğer çekindiğim satışların devamı gelecek olursa, bir kaç gün sonra sorularınız bile daha nereye düşer paniklerini içerecek şekilde olumsuza dönmeye başlayabilir.
Ya Dirençler Kırılıyorsa!
Nihayetinde hiç bir tekniğin garantisi yoktur. Benim uyarılarım da kendi kişisel görüşlerim nihayetinde. Dün yaşanan boğa tuzağı değil de, direnç kırılması ise, o zaman da ara dirençleri de unutmadan zirveye doğru yükseliş sürecek hatta, zirve kırılması bile denenebilir manası çıkar. Destek-Direnç Tablomuzda teknik seviyeleri bulabilirsiniz.
Ben bunu beklemiyorum. Çünkü şirketlerin bilanço içerikleri buna uygun değil. Pandeminin yeniden artış riskleri var. ABD, Rusya, AB ve hatta Irak ile gerilim artışları var. Kredi faizlerinde kıpırdanmalar var. Enflasyon beklenen oranı ikiye katladı. Hal böyle iken, ben boğa tuzağı yaşanıyor korkusuna sahibim. Ama bu kötü bir şey değil ki. Eğer buna göre davranır, doğru zamanlama ile nakite döner ve sonrasında da düşüşler yaşanırsa, bu yeni alım fırsatları yakalamanıza yarar. Benim yaşanmasını beklediğim olası düşüş, trend bozulması değil, teknik bir nefeslenme, güç toplama için düzeltme beklentisidir. Yoksa pandemi sonrası çok ciddi bir büyüme trendi başlaması beklentimi en başından beri yazıyorum.
Yine de teknikleri referans alın. Korkularımızın olması, yükselişe mani değil. Para oyunu bozar. Bu şekilde para girmeye devam ederse, belki ben yanılmış olurum. Düzeltme seans içi kar satışları, el değiştirmelerle yaşanıp, endeks yoluna devam edebilir.
İyi Gelişmeler de Var!
Enka, Tkfen, Naten, Alctl gibi firmalardan yeni sipariş bağlantıları açıklanmaya başladı. Özellikle Tkfen'de yurt dışı yeni iş bağlantıları uzun zamandır bekleniyordu. Bunların başlaması piyasanın normalleşmesinin sinyalleri. Umarım devamı tüm alanlarda gelir.
**Hepinize sağlık ve bol kazanç dilerim.
Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @Stratejist**
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