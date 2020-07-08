BIST Adım Adım Zirveye Mi Gidiyor?

Bu duruma özellikle açığa satış yasağı getirilen yabancı kurumların birinden gelen yoğun satışlar etkili oldu. Muhtemel bu satışlar algoritmaları tetikledi. Ama sonrasında yeniden gelen alımlarla endeks yine artıya döndü ve günü yükselişle kapattı. Bu işler önemli direnç seviyesinde olduğu için de hacim patlaması yaşandı.

Hacim Artışı Neyin Sinyali?

Destekler aşağıya, dirençler yukarıya kırılırken bu hacim patlaması yaşanırsa, o yöne olan hereket daha da hızlanabilir. Bu düz mantıkla izah edilen bir teknik analiz izahıdır. Ama bir de yatırımcıları yanıltmak için yapılan hareketler vardır. Google'da ''Boğa Tuzağı Nedir? Aydın Eroğlu'' diye aratırsanız zamanında bu konuda yaptığım uyarılarımı görürsünüz. Kısacası dirençlerdeki işlem hacmi patlaması boğa tuzağı denen bir riskin izleri de olabilir.

Boğa Tuzağı

Boğa Tuzağı, ayı tuzağının anlam olarak tam tersi bir davranıştır. Yaşanan ciddi bir çıkış sonrası kuvvetli dirençlerde fiyatlar çok kısa sürede yukarı doğru sert bir artış yaşar. Bu davranış yatırımcıları aldatmak için yapılır. Büyük bir düşüş öncesi senetlerin elden çıkartılması için hazırlanan bir tuzaktır. Hızlı bir şekilde yukarı yönelen senetler ya da endeks bir anda terse döner ve hızla düşmeye başlar. Önemli yükselişler sonrası ciddi denebilecek dirençlerde bu duruma zaman zaman rastlanır.