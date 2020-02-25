BİST İçin Virüs mü, Suriye mi Daha Riskli?

Bu panik Almanya borsası Dax başta tüm AB ve ABD borsalarında sert satışlara, karşılığında ise ons altında sert yükselişlere neden oldu. Tabii bizde gram altın ve döviz kurları yükselerek, BİST de 3 Bin puan üstünde düşerek bundan nasibini almışken, Çin'in Rusya elçisinden günün sonuna doğru ''aşıyı bulduk'' şeklinde medyaya düşen haberi ile BİST de bin puanın üzerinde bir toparlanma yaşandı. Aynı haberin etkisi ile ons, gram altın ve kurlarda bugün de geri çekilmeler görüyoruz. 27.844'ü görmüş ABD dow endeksinin futurelerinde de şu an için 28.184 seviyelerine kadar bir toparlanma yaşanıyor.
ABD borsalarındaki toparlanmada Trump'ın ''hisse senetleri gözüme güzel gözüküyor!'' açıklamasının da desteği oldu. Ama asıl olumlu etki aşı ile ilgili spekülasyon kaynaklı diye düşünüyorum. Lakin aşı konusunda henüz resmi açıklama yok. Bu nedenle bugün güne alımlarla başlanabilir ama, sonrasında aşı konusunda ikna edici bir haber duyulmaz, buna karşılık Avrupa'daki yayılma haberlerinin arkası gelmeye devam ederse, yeniden satışlara dönen bir piyasa yine görülebilir. Umarım en kısa zamanda çözüm bulunsun. Yoksa İran'da yayılma haberleri nedeniyle, ülkemize de sıçrama riski yüksek olabilir.
Suriye-İdlib Bizim İçin Çok Daha Riskli!
Dediğim gibi, virüs tüm dünya gibi, bizim için de büyük bir risktir. Bu nedenle virüs konusundaki olumlu haberler BİST ve diğer piyasalarımızda bizim için de pozitif bir tepki yaratır. Ama BİST için sadece virüs ve aşı haberleri önemli değil. Asıl yakın risk olarak Suriye ve İdlib'deki, hatta Libya'daki gelişmeler çok daha önemli diye düşünüyorum.
Bu nedenle Rusya ile karşı karşıya gelme riskimiz olan, ya da Esad güçleri ile çatışma ve savaş riski halen ciddi boyutta olan Suriye ve İdlib gerilimindeki gelişmeleri de göz ardı edemeyiz. Cumhurbaşkanımız Suriye rejimine Şubat sonuna kadar süre vermişti. Dün Rusya ile ciddi bir ilerleme olmadığını söyleyerek, askeri ne gerekiyorsa yapılacağını bir kez daha tekrarladı. Eğer Esad güçleri en kısa sürede gözlem noktalarımızın gerisine çekilmediği takdirde yine bölgede bir çatışma riski yaşanabilir. Rusya'nın Esad güçlerine uzun menzilli top sevkiyatı yaptığı haberleri bu konunun önemini arttırıyor. Ama diğer taraftan da Rusya ile ortak devriyeler yeniden başladı haberleri var.
Kısacası virüs ile ilgili aşı spekülasyonunun etkisi ile güne alıcılı başlayacağız görüşündeyim. Sonrasında ise, hem virüs, hem de Suriye odaklı gelişmeler endeks ve kurların yönünü belirleyecektir.
Dünkü düşüşlerde hisse almamış olanlar, bugün yüksek açılış yaşanırsa tüh kaçırdık diye düşünebilirler. Ama her iki konudaki riskler yeniden artacak olursa, almadıkları için üzüldükleri seviyelerin de altını görebiliriz. Ama pozitif gelişme ve haberler virüste olduğu gibi, asıl Suriye ve İdlib konusunda da yaşanacak olursa, işte o zaman alım yapmayanların üzüntüsü daha da artacaktır. İyi haberlerin arkası gelmesi halinde BİST 5 Bin puanlık bir toparlanmayı hemen yapacaktır. Umarım pozitif gelişmeler yaşanır. Benim için borsada kaçırılacak alım fırsatlarından ziyade, mehmetçiklerimizin canı daha önemlidir. Umarım yeni şehit haberleri duymadan, Suriye geriliminin çözüme ulaştığını görürüz. Yoksa virüs için olumlu bir haberin devamı dünya borsalarını yukarı götürürken, Suriye konusundaki yeni gerilimler BİST'in dünyadan negatif ayrışmasına neden olabilir.
Teknik olarak 116.000 üstüne atamayan BİST için, altlardaki desteklere doğru düzeltmeyi sürdürme riski geçerliliğini koruyacaktır.
Hepinize iyi bir seans dilerim.
Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
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