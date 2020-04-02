BİST Tutunmak İstiyor!

Neyse BIST'e döneyim, teknik olarak önce 88.000 ve sonra altında 86.500 seviyeleri önemli. Bu seviyelerin üzerinde tutunabilen BIST'in yeniden 90.300 ve bir üstündeki 92.300 dirençlerini test edebileceği izlenemi ediniyorum. 90.300 üzerinde kalırsa yeniden yukarı ivmelenme görülebilir ama 92.300 direncine yaklaşınca da satışları görebiliriz. Fakat bu esnada çok sayıda hisse gördüğünüz gibi pozitif ayrışarak ciddi yükselişler yaşıyorlar.

86.500 altındaki görüntü de iki yönlü! 85.000 - 82.000 seviyelerini yeniden görür ama oradan tekrar yukarı dönecek olursa, bu sefer 92.300 seviyelerini bir daha geçmesi halinde yükseliş formasyonu olan ikili dip görüntüsü oluşur ve o zaman böyle bir yükselişin devamı artarak gelir diye düşürüz.

Ama 82.000 seviyelerine bir sebeple yeniden döner ve aşağıya kıracak olursa, o zaman da her bin puanlık kademelerde destekler olmasına rağmen 10 Bin puanlık bir düşüş riski tetiklenmiş olur. Şuan için böyle bir risk daha az ihtimal gibi görüyorum. Daha ziyade yukarı yönlü teknikler daha güçlü gibi duruyor.