BİST Tutunmak İstiyor!

Neyse BIST'e döneyim, teknik olarak önce 88.000 ve sonra altında 86.500 seviyeleri önemli. Bu seviyelerin üzerinde tutunabilen BIST'in yeniden 90.300 ve bir üstündeki 92.300 dirençlerini test edebileceği izlenemi ediniyorum. 90.300 üzerinde kalırsa yeniden yukarı ivmelenme görülebilir ama 92.300 direncine yaklaşınca da satışları görebiliriz. Fakat bu esnada çok sayıda hisse gördüğünüz gibi pozitif ayrışarak ciddi yükselişler yaşıyorlar.
86.500 altındaki görüntü de iki yönlü! 85.000 - 82.000 seviyelerini yeniden görür ama oradan tekrar yukarı dönecek olursa, bu sefer 92.300 seviyelerini bir daha geçmesi halinde yükseliş formasyonu olan ikili dip görüntüsü oluşur ve o zaman böyle bir yükselişin devamı artarak gelir diye düşürüz.
Ama 82.000 seviyelerine bir sebeple yeniden döner ve aşağıya kıracak olursa, o zaman da her bin puanlık kademelerde destekler olmasına rağmen 10 Bin puanlık bir düşüş riski tetiklenmiş olur. Şuan için böyle bir risk daha az ihtimal gibi görüyorum. Daha ziyade yukarı yönlü teknikler daha güçlü gibi duruyor.
Suudi ve Ruslar petrol konusunda uzlaşmaya yaklaşıyorlar gibi. Bu nedenle brent petrolde kısmi bir toparlanma yaşandı. Uzlaşı olur toparlanır mı göreceğiz. Ama petroldeki düşüş dünya borsalarını olumsuz etkiliyor. Yükseliş pozitif yansıyor. Bizim için ise petroldeki düşüşler ciddi tasarruf imkanı yaratıyor. Her 10 Dolarda 4 Milyar Dolarlık bir avantaj elde ediyoruz.
Dün biz kapandıktan sonra ABD borsalarında ve Almanya Dax'da sert düşüşler varken, şuan futurelerde yukarı toparlanmalar görüyorum. BİST dünkü satışlardan etkilenmeden güne alıcılı bir başlangıç yapabilir. Ama sonrası ne olur onu göreceğiz. Şuan sanki 87.600 - 90.200 aralığında sıkışmışız gibi. Yukarıda bir üst kademeye geçilse o zaman da 92.300'de takılıyoruz. Bu aralıkta hisse bazlı ayrışmalarla işlemler oluyor.
Destek-Direnç Tablosunda paylaştığım hisseleri(dünkü paylaşımlarım) yakın takip edin. Bu hisselerde tekniklerde kırılacak seviyeler hangi tarafa olursa, o yönde sonraki seviyelerin hedef olacağını biliniz. Bu ortamda hisse bazlı öngörü yapacak olursam, her şekilde orta ve uzun vadeli yatırımcı olmayı göze alarak, kenarda daha kötü için de muhakkak nakit bırakarak alım yapmanın tedbirli bir davranış olacağını biliniz.
Ama bu arada ülkemizde ve dünya da virüsün aynı hızla yayılmaya ve can almaya devam ettiğini biliniz. Bazı tedavi ve aşı yönünde açıklamalar var, hatta ülkemizde de bu yönde umut veren açıklamalar geliyor ama henüz kesin bir tedavi sürecine geçilemedi. Eğer böyle bir haber gelirse, ozaman bir anda topyekin sert bir yükseliş yaşanacağını da bilelim.
Hepinize önce sağlık, sonra bol kazanç dilerim.
Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @Stratejist
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