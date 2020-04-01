Bu Risk 1 Nisan Şakası Değil!

İşte sorun da burada yatıyor! Açıklanan içi para dolu paketler nedeniyle ABD, AB ve ülkemizin borsalarında yaşanan pozitif tepkileri görünce içiniz hemen kıpır kıpır ediyor. Acaba şimdi ne alsam, aman yükselişe mi geçiyoruz kaçırmasam telaşı yaşandığını görüyorum.

Birkez daha uyarmak istiyorum ki, BU RİSK 1 NİSAN ŞAKASI DEĞİL! Lütfen gereğinden fazla hafife almayın. Yaşadığımız tehlike para, maliye, finansman paketleri ile atlatılacak kadar basit değil. Sağlık riski bertaraf edilmeden, insanları güvenle sokağa çıkartmayı başaramadan, sosyal ve ekonomik yaşamın normale dönüşünü sağlayamadan, üretimin önünü güvenle yeniden açamadan kalıcı düzelmenin şimdilik zor olduğunu, yaşanan borsa yükselişlerinin paketlerin yarattığı suni tepkiler olduğunu bilmenizi isterim.

Eğer bir an önce tedavi, ilaç, aşı haberleri gelmezse, normal hayata dönemezsek, Mart ayından itibaren gelecek veriler morallerinizi bozacaktır. Sert üretim, büyüme, işsizlik, ithalat, ihracat, ciro kayıpları göreceğiz. Bu durumun sürmesi tüm iyi bildiğimiz gördüğümüz bilançoların da genelini bozacaktır. Sağlık, gıda, online hayata katkı veren teknoloji ve lojistik, ya da üretimini bu alana kaydıran şirketlerin dışında diğer sektörlerin çoğunda sert düşüşler görebiliriz.