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Bu Risk 1 Nisan Şakası Değil!

AYDIN EROĞLU HABERLERİ  | 01.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

Dünya çok ama çok ciddi bir virüs riski ile mücadele ediyor. Bu o kadar büyük bir risk ki, ekonomik ve finansal paketlerin boyutu ülke ekonomileri için görülmemiş büyüklüklerde açıklanıyor.

Bu Risk 1 Nisan Şakası Değil!

İşte sorun da burada yatıyor! Açıklanan içi para dolu paketler nedeniyle ABD, AB ve ülkemizin borsalarında yaşanan pozitif tepkileri görünce içiniz hemen kıpır kıpır ediyor. Acaba şimdi ne alsam, aman yükselişe mi geçiyoruz kaçırmasam telaşı yaşandığını görüyorum.

Birkez daha uyarmak istiyorum ki, BU RİSK 1 NİSAN ŞAKASI DEĞİL! Lütfen gereğinden fazla hafife almayın. Yaşadığımız tehlike para, maliye, finansman paketleri ile atlatılacak kadar basit değil. Sağlık riski bertaraf edilmeden, insanları güvenle sokağa çıkartmayı başaramadan, sosyal ve ekonomik yaşamın normale dönüşünü sağlayamadan, üretimin önünü güvenle yeniden açamadan kalıcı düzelmenin şimdilik zor olduğunu, yaşanan borsa yükselişlerinin paketlerin yarattığı suni tepkiler olduğunu bilmenizi isterim.

Eğer bir an önce tedavi, ilaç, aşı haberleri gelmezse, normal hayata dönemezsek, Mart ayından itibaren gelecek veriler morallerinizi bozacaktır. Sert üretim, büyüme, işsizlik, ithalat, ihracat, ciro kayıpları göreceğiz. Bu durumun sürmesi tüm iyi bildiğimiz gördüğümüz bilançoların da genelini bozacaktır. Sağlık, gıda, online hayata katkı veren teknoloji ve lojistik, ya da üretimini bu alana kaydıran şirketlerin dışında diğer sektörlerin çoğunda sert düşüşler görebiliriz.

İşte bu nedenle lütfen ama lütfen zorunlu haller dışında EVDE KALIN uyarılarına muhakkak uyunuz. Sizin ihmallerinizin bütün bir ülkeyi riske attığını biliniz.

Bilim Kurulu üyelerinden işin ucunun kaçtığı şehirler var. Oralarda sokağa çıkma yasağı şart diyen de var, en son alınması gereken bu kararı başta alıp insanlarda travma yaratmaya gerek yok diyen de var. Ama ben en başında alınacak sokağa çıkma yasağı ile virüsün yayılma hızı kontrol altına alınırdı tezimi savunmaya devam ediyorum. Bu şehirlerin bile açıklanmamasını ayrı hatalar olarak görüyorum. Çünkü en azından insanlar şehirlerindeki riski açık açık görünce, sokağa çıkma konusuna çok daha tiztiz şekilde uyarlardı diye düşünüyorum. Madem yasak koymuyoruz, şehir şehir verileri net açıklasaydık, insanların riski çok daha iyi görmeleri sağlanmış olurdu.

İşte böyle bir ortamda yeni bir güne başlıyoruz. ABD ve AB borsalarının futurelerinde sert kayıpların olduğunu görüyoruz ki, zaten dün ve öncesinde böyle olacağı uyarılarımı sitemdeki düzenli günlük yazılarımdan biliyorsunuz.

Kurlarda da yukarı yeni bir yükseliş görüyoruz. Dolar kurunda 6.6089 üzerinde teknik olarak 6.72 - 6.80 seviyelerine göre bir atak yaşanması riski görüyorum. Bu detayları sitemizin Destek-Direnç Tablosunda bulabilirsiniz.

Kısacası güne BİST'de de sert bir eksi ile başlanmasını bekliyorum. Hisse bazlı tekniklere bakınca bağımsız pozitif ayrışmalar olabilir gibi görünüyor ama, geneldeki riskleri bilip, hisseler bazında öngörüde bulunmanın ne kadar zor olduğunu bilmenizi isterim. Bu nedenle gördüğüm yukarı aşağı teknik olası hareketlenmelere öngörü tablosunda değil de, destek-direnç tablosunda dikkat çekmeye özen gösteriyorum. Mevcut teknik destek-dirençlerin kırılması halinde kararlarınızı alt ve üst kademelerine göre sizler verebilirsiniz diyorum. Belki benden daha gözü kara olanlarınız olabilir.

Hepinize önce sağlık, sonra bol kazanç dilerim.

Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @Stratejist

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, finansal paketler, ekonomi,

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