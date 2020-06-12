FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Aydın Eroğlu
  4. Dışarıdaki Düşüş Moralleri Bozmasın!

Dışarıdaki Düşüş Moralleri Bozmasın!

AYDIN EROĞLU HABERLERİ  | 12.06.2020 09:15 | Son Güncelleme

Eminim şimdi çoğunuz dün akşam ABD ve AB borsalarında yaşanan sert düşüşlere bakıp, içinizi karartmışsınızdır. Nedense bunun olabileceğini önceden yazsak, uyarsak da o an kimse aldırmıyor. Sonra bu düşüşler yaşanınca panikleniyor.

Dışarıdaki Düşüş Moralleri Bozmasın!

Öncelikle moralinizi gerektiğinden fazla bozmayın. Sonuçta yaşanan yükselişte neredeyse dış borsalar virüs öncesi zirvelerine yüzde 10 civarı eksik kalan bir seviyeye gelmişlerdi. Şimdi bana kim bu yükselişlerin ekonomik büyümelerden kaynaklandığını, kar patlamalarının bunu sağladığını söyleyebilir? Bence kimse söyleyemez. Sonuçta bu yükselişler her yer güllük gülistanlık diye, ekonomiler tıkırında diye yaşanmadı. Öyle olsa tüm dünyada yaşayan hiç kimsenin şahit olmadığı bollukta para saçılmaz, teşvikler verilmezdi. Düşük faizle sağlanan finansal destek, likidite bolluğu borsaların coşmasının ana nedeniydi.

Ama geldiğimiz seviyeler artık kar satışlarının doğal olacağı dirençlerdi. İşte bu nedenle de ben bu risk için ''Nakite Dönme Zamanı Geldi Mi?'' diye başlık atarak sizleri uyarmıştım. Hatta açık söyleyeyim, dün sabah BIST'in dışarıdaki düşüşlere karşılık çok daha az bir eksi ile güne başlayıp, sonra artıya dönmesine bile şaşırmıştım. Bana göre BIST'in de en azından 105.669 gap seviyesine kadar bir düzeltme yapmasını bekliyordum. Bu olmadı. Ama sonra yine eksi kapattık ve dış borsalarda % 6'ları aşan sert satışlarla kapanışlar oldu.

Brent petrolün yeniden düşmesi, Pandemi de yeniden vaka-ölüm artışı riski ve dolayısı ile yeniden yasakların olması korkusu ve ABD'de yaşanan olaylar neticesinde ordu-Trump arasındaki gerilim tüm bu kar satışlarını hızlandıran nedenlerden diyebiliriz.

Gerekçe her ne ise, ABD ve AB borsalarında yaşanan düşüşler nedeniyle endeksler desteklerine inmişler olarak görüyorum. Belki biraz daha alta inebilirler ama sabah uyandığınız zaman gelişmiş borsaların futurelerinde tepkiler ve artı açılışlar görebilirsiniz.

BIST, yabancı borsaların futurelerinde artılar olursa, güne yine büyük düşüş yaşamadan başlayabilir. Ve tabii sonrasında yeniden yükselişi deneyebilir. Tabii bu esnada çok sayıda hisse de pozitif ayrışma yaşayabilir ki, bunu yapabilecek bazı teknikleri gördüğünüz gibi bu saatte paylaştım ki, sabah kritik bir gün öncesi hazır ekranları ve bilgileri bulmanızı istedim.

Açıkçası tekrar edeyim, benim tercihim ve sağlıklısı BIST'in dediğim düzeltmeyi yapması olur. Ama görüyorsunuz ki, dün olduğu gibi beni dinlemeyebiliyor :) Kısacası çok moral bozmayın. Futureleri eksi bulursanız, BIST de güne yüksekçe bir eksi ile başlangıç yapar. Ama sonuçta düzeltme sonrası yeniden yükseliş olmasını bekliyorum. Ama bir süre endeks olarak değil de, hisse bazlı pozitif yükselişler çok daha belirgin olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü altı aylık bilançolarda çok daha kötü rakamlar göreceğiz. Bu piyasayı baskılayacaktır. Bu nedenle sert endeks yükselişleri için Temmuz sonrası dönem daha doğru bir beklenti olacaktır görüşündeyim.

Ama cuma sabahı dış borsaların futurelerini % 0.50 ve üstünde artı olarak görecek olursak, o zaman BIST de makul bir eksi ile başlarken, direk açılıştan pozitif ayrışma yapacak hisse bazlı hareketleri görebiliriz. Umarım böyle olur da, sabaha kadar muhmetel yaşadığınız moral bozukluğunu çabuk atarsınız.

Bu gelişmeler sizlere tecrübe olsun. Sonuçta olabilir dediğimiz düzeltmeler bunlar. Dikkate alıp, öncesinde satış yapan, en azından belli bir oranda nakite dönenler şimdi düşse de alım fırsatı olsa diye bakıyorken, uyarılara aldırmayıp, full hissede duranlar ise iç karartmışlardır. Böyle zamanlarda full hissede olmanın tedbirli bir davranış olmadığını görmüş oldunuz.

Neyse artık ben de uyuyayım ki, sabaha fazla zaman kalmadı. Bakalım uyanınca nasıl bir futurler göreceğiz ben de merak ediyorum. Ama destek-direnç tablosunda paylaştığım seviyelere bakarsanız ben artı olmalarını bekliyorum.

Hepinize sağlık ve bol kazanç dilerim.

İyi sabahlar :)

Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist

Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @Stratejist

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
BIST 100 Bin Hedefinden Vazgeçmedi! BIST 100 Bin Hedefinden Vazgeçmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

Telekom operatörlerine elektronik ortamda abone olunabilecek

Telekom operatörlerine elektronik ortamda abone olunabilecek

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni tuzak

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni tuzak

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

SGK'dan 1800 gün ile emeklilik mümkün!

SGK'dan 1800 gün ile emeklilik mümkün!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Virüs için acil durum ilanına rağmen borsalar neden yükseldi?

Virüs için acil durum ilanına rağmen borsalar neden yükseldi?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Yüksek Bedelsiz Kararları Hisseleri Uçuruyor!

Yüksek Bedelsiz Kararları Hisseleri Uçuruyor!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK BİR BİLGİ VEREYİM!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK BİR BİLGİ VEREYİM!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nakite Dönme Zamanı Geldi Mi?

Nakite Dönme Zamanı Geldi Mi?

Borsalarda Kâr Satışlarına Dikkat Edin!

Borsalarda Kâr Satışlarına Dikkat Edin!

BIST 100 Bin Hedefinden Vazgeçmedi!

BIST 100 Bin Hedefinden Vazgeçmedi!

Trump'ın Petrolde Yüksek Kesinti Israrı Sürüyor!

Trump'ın Petrolde Yüksek Kesinti Israrı Sürüyor!

BİST Tutunmak İstiyor!

BİST Tutunmak İstiyor!

Bu Risk 1 Nisan Şakası Değil!

Bu Risk 1 Nisan Şakası Değil!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.