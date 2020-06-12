Dışarıdaki Düşüş Moralleri Bozmasın!

Öncelikle moralinizi gerektiğinden fazla bozmayın. Sonuçta yaşanan yükselişte neredeyse dış borsalar virüs öncesi zirvelerine yüzde 10 civarı eksik kalan bir seviyeye gelmişlerdi. Şimdi bana kim bu yükselişlerin ekonomik büyümelerden kaynaklandığını, kar patlamalarının bunu sağladığını söyleyebilir? Bence kimse söyleyemez. Sonuçta bu yükselişler her yer güllük gülistanlık diye, ekonomiler tıkırında diye yaşanmadı. Öyle olsa tüm dünyada yaşayan hiç kimsenin şahit olmadığı bollukta para saçılmaz, teşvikler verilmezdi. Düşük faizle sağlanan finansal destek, likidite bolluğu borsaların coşmasının ana nedeniydi. Ama geldiğimiz seviyeler artık kar satışlarının doğal olacağı dirençlerdi. İşte bu nedenle de ben bu risk için ''Nakite Dönme Zamanı Geldi Mi?'' diye başlık atarak sizleri uyarmıştım. Hatta açık söyleyeyim, dün sabah BIST'in dışarıdaki düşüşlere karşılık çok daha az bir eksi ile güne başlayıp, sonra artıya dönmesine bile şaşırmıştım. Bana göre BIST'in de en azından 105.669 gap seviyesine kadar bir düzeltme yapmasını bekliyordum. Bu olmadı. Ama sonra yine eksi kapattık ve dış borsalarda % 6'ları aşan sert satışlarla kapanışlar oldu.

Brent petrolün yeniden düşmesi, Pandemi de yeniden vaka-ölüm artışı riski ve dolayısı ile yeniden yasakların olması korkusu ve ABD'de yaşanan olaylar neticesinde ordu-Trump arasındaki gerilim tüm bu kar satışlarını hızlandıran nedenlerden diyebiliriz. Gerekçe her ne ise, ABD ve AB borsalarında yaşanan düşüşler nedeniyle endeksler desteklerine inmişler olarak görüyorum. Belki biraz daha alta inebilirler ama sabah uyandığınız zaman gelişmiş borsaların futurelerinde tepkiler ve artı açılışlar görebilirsiniz. BIST, yabancı borsaların futurelerinde artılar olursa, güne yine büyük düşüş yaşamadan başlayabilir. Ve tabii sonrasında yeniden yükselişi deneyebilir. Tabii bu esnada çok sayıda hisse de pozitif ayrışma yaşayabilir ki, bunu yapabilecek bazı teknikleri gördüğünüz gibi bu saatte paylaştım ki, sabah kritik bir gün öncesi hazır ekranları ve bilgileri bulmanızı istedim. Açıkçası tekrar edeyim, benim tercihim ve sağlıklısı BIST'in dediğim düzeltmeyi yapması olur. Ama görüyorsunuz ki, dün olduğu gibi beni dinlemeyebiliyor :) Kısacası çok moral bozmayın. Futureleri eksi bulursanız, BIST de güne yüksekçe bir eksi ile başlangıç yapar. Ama sonuçta düzeltme sonrası yeniden yükseliş olmasını bekliyorum. Ama bir süre endeks olarak değil de, hisse bazlı pozitif yükselişler çok daha belirgin olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü altı aylık bilançolarda çok daha kötü rakamlar göreceğiz. Bu piyasayı baskılayacaktır. Bu nedenle sert endeks yükselişleri için Temmuz sonrası dönem daha doğru bir beklenti olacaktır görüşündeyim.