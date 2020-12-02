Gapler Kapanıyor, Ama!

BIST pazartesi oluşan yukarıdaki gapi dün kapattı. Bankaların da genelinde bu gapler kapandı kapanıyor. Bu detayları Destek-Direnç Tablomuzdan takip edebilirsiniz. Lakin bir gap boşluğunun da 6 Kasım tarihi ile 1.292 seviyesinde bulunduğunu da unutmamak lazım! Tüm gapler muhakkak ve hemen kapanacak diye bir kural yok ama, kapanacak olursa risk olarak bilmekte yarar var.

Aşı Haberleri Pozitif Etki Yaratıyor!

Aşı konusunda gelen haberler tüm dünya borsalarında olduğu gibi BIST'i de olumlu etkiliyor. Dün cumhurbaşkanımızdan gelen Aralık'ta sağlık personeli ile birlikte ilk aşılamalar başlayacak açıklaması ile, yapılan aşı bağlantıları ile ilgili açıklamaları BIST'in bir anda kayıplarını azaltmasına yaradı. Ulaştırma şirketleri başta olmak üzere, bankaların da desteği ile yukarıda kalan gap bu sayede kapanmış oldu.

Ama havayolu şirketleri için gelen yurt dışı raporlarda, yaşadıkları kayıplarını ancak 2024 yılında telafi edebilecekleri uyarıları var ki, ben de benzer şekilde bilanço riskleri için uyarılar yapıyorum. Çok ciddi zarar bilançolar açıkladılar. Bir süre daha zarar bilançolar devam edecektir. Uçuramadıkları uçaklar hergün zarar ve maliyet yazıyor. Teknik olarak alımların sürebileceği görüntüleri olsa da, bu durumun bir anda tersine dönebileceğini de gözardı etmemek doğru olur. Ama uzun vadeyi hesaplayan fonlar yine de alımlarına devam ediyorlar. Sonuçta bizim korkularımız sürerken düştükleri seviyelerden aldıkları sektör hisselerini % 50, hatta % 50'nin üzerinde yukarı taşımış durumdalar. Yine de uyarılardaki riskleri unutmayın derim!