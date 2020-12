Gapler Kapanıyor, Ama!

Pandemi patlaması dünya için son hız sürdüğünden dolayı, ekonomilerdeki kısıtlamaların olumsuz etkileri nedeniyle bir süre daha finansal desteklerin sürecek olması beklentisi borsalardaki ilginin sürmesine neden oluyor. Aşıların devreye girmesi sonrası pandeminin kontrol altına alınma hızı beklentilerin yönünü şekillenecektir.

BIST İçin Çok Olumluyum!

Sakın bu ifademe bakıp, gözünüzü karartmayın. Yazılarımda bu düşüncemi devamlı yazıyorum. Yabancı dönecek olursa BIST çok ciddi TL rekorları kırabilir. Ama bunun önündeki en önemli risklerin başında AB ve ABD yaptırım riskleri var. Bu sorunun aşıldığını görmemiz şart. Eğer ekonomiyi etkileyecek yaptırımlar sözkonusu olursa, o zaman bu beklentim tersine döner ve çok zor ve kötü bir piyasa yaşarız. Siyaset de böyle bir durumda karışabilir.

Bu nedenle günlük yaşamak ve gelişmelere göre beklentilerde değişiklik yapacak şekilde esnek olmak önemli olacaktır. Yabancının geri gelmesi kriterine göre Dolar bazında bakarsak, BIST iyi zamanda gördüğü 500 Dolar zirvesine göre şu an 170 Dolar seviyesinde bulunuyor. Xbank endeksi ise, 2013 yılında 1.080$ düzeyinde iken, şu an 187$ seviyesinde. Ama bu denli düşmüş olmaları sizlere, sahip olduğumuz risklerin de ne denli riskli olduğunu göstermesi lazım. İçeride ekonomi dahil, sayısız alanda reformları yapabilirsek, ki çoğunu kendi elimizle bozduğumuz için ne denli yapabiliriz şüpheliyim. Bu takdirde her alanda ciddi bir iyileşme yaşanacaktır. Ama bunları yapamazsak, siyasi kadro ve sistem değişiklikleri yine önümüze çıkacaktır.