Hisse Bazlı Ayrışmalar Öne Çıkıyor!

Özellikle pandemi nedeniyle iş ve okul hayatları evden ve uzaktan da yapılmaya başlandı. Mecburiyetten kaynaklanan bu durum, vaka artışlarının sürüyor olmasından ötürü bir süre daha sürecek gibi duruyor. Bu nedenle satışları patlayan bilgisayar, yazılım, teknoloji, bilişim şirketleri ön plana çıkmaya devam ediyor. Pandeminin ilk anlarında hijyen, ilaç, gıda ve perakende şirketleri ilk ayrışanlar olmuştu. Sonrasında Çin'den tedarik sorunu yaşandığı için dikkat çektiğimiz otomotiv yan sanayi hızlandı. Şimdi ise yukarıda dikkat çektiğim şirketler öne çıkıyor. Bu durum biraz daha sürebilir.
Aşı Haberleri Sürüyor!
Trump yine aşı müjdesi spekülasyonu yaptı. ABD seçimleri yaklaştıkça bu konudaki açıklamalar artarak devam edecektir. Rusya, İngiltere de aşı açıklamaları yapıyor. Benzer şekilde çok ülke ve şirketten de bu yönde spekülasyonlar duyuyoruz. Biz de aşı çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız. Ama herkes pandemi için aşı bulmaya çalışırken, yaratılan spekülasyon ile grip ve zatüre aşılarının yaptırılmasında patlama yaşanıyor. İki aşının da bulunmasında sıkıntılar yaşanıyor. Bu iki aşıyı kim üretiyor ve satıyorsa ciddi bir ciro yaptığı günlerde olduğumuzu söyleyebilirim. Kısacası aşıların yaratacağı cirolar nedeniyle ilaç şirketleri de yine öne çıkabilir.
24-25 Eylül AB Toplantısı Önemli!
AB'den Türkiye'ye bu süreye kadar süre verildi. Doğu Akdeniz'de uzlaşma olmaması ve Türkiye geri adım atmaması halinde, 24-25 Eylül tarihinde AB toplantısında Türkiye için uygulanacak yaptırımlar karara bağlanacak. Türkiye'nin bölgesel haklarından geri adım atmasını beklemiyorum. Atmaması gerektiğini de düşünüyorum.
İşte bu ortamda BIST dünyadaki pozitif borsa hareketlerinden yeterince faydalanamıyor. Çok ciddi düşük seyrettiği için de, dışarıda yaşanan kar satışlarından da çok olumsuz etkilenmedi. Ama Doğu Akdeniz benim için önemini koruyor. Fransa yunanistan'ın yanında görüntü ile bölgeye uçak gemisini yolladı. ABD Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesinde üs anlaşması yaptı. Güney Kıbrıs Rum Devleti için uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Suriye'de PKK türevi YPG/PYD ile petrol anlaşmaları yapıyor. Irak'ın Kuzeyindeki Kürt özerk bölgesi ile Suriye YPG bölgesi arasında bir birlik kurdurmaya çalışıyor. Tüm bunların sonunda olabilecek gelişmeler bizim için riskler içeriyor.
İşte bu havada güne başlayacağız. Ben dışarıda aşı haberleri ile yeniden yükseliş yaşayan borsalar paralelinde BIST'in de güne yükselişle başlamasını bekliyorum. 1.097 ve 1.102 dirençlerini kırarak güne başlanmasını bekliyorum. Ama hemen üzerinde yer alan 1.113 ve 1.125 dirençlerinin saydığım riskler önemini korurken kırılması zor dirençler olacağı görüşündeyim. 24-25 Eylül AB toplantısına kadar bu dirençleri kırmaktan ziyade, bu seviyelere yaklaştıkça yaşanan yabancı satışlarının yine görülmesini bekliyorum. Yabancılar her ortamda satmaya devam ediyorlar. Ağustos ayında da 800 Milyon Dolar'ın üzerinde satış yaptılar.
Tüm bunlar nedeniyle hisse bazlı ayrışmalara odaklı bir borsa takip etmek daha doğru ve temkinli davranış olacaktır. Al/Sat ve Destek-Direnç Tablolarındaki teknik seviyeler sizlere referans olabilir.
Hepinize önce sağlık, sonra bol kazanç diliyorum.
Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @Stratejist
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