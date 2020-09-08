Hisse Bazlı Ayrışmalar Öne Çıkıyor!

Özellikle pandemi nedeniyle iş ve okul hayatları evden ve uzaktan da yapılmaya başlandı. Mecburiyetten kaynaklanan bu durum, vaka artışlarının sürüyor olmasından ötürü bir süre daha sürecek gibi duruyor. Bu nedenle satışları patlayan bilgisayar, yazılım, teknoloji, bilişim şirketleri ön plana çıkmaya devam ediyor. Pandeminin ilk anlarında hijyen, ilaç, gıda ve perakende şirketleri ilk ayrışanlar olmuştu. Sonrasında Çin'den tedarik sorunu yaşandığı için dikkat çektiğimiz otomotiv yan sanayi hızlandı. Şimdi ise yukarıda dikkat çektiğim şirketler öne çıkıyor. Bu durum biraz daha sürebilir.

Aşı Haberleri Sürüyor!

Trump yine aşı müjdesi spekülasyonu yaptı. ABD seçimleri yaklaştıkça bu konudaki açıklamalar artarak devam edecektir. Rusya, İngiltere de aşı açıklamaları yapıyor. Benzer şekilde çok ülke ve şirketten de bu yönde spekülasyonlar duyuyoruz. Biz de aşı çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız. Ama herkes pandemi için aşı bulmaya çalışırken, yaratılan spekülasyon ile grip ve zatüre aşılarının yaptırılmasında patlama yaşanıyor. İki aşının da bulunmasında sıkıntılar yaşanıyor. Bu iki aşıyı kim üretiyor ve satıyorsa ciddi bir ciro yaptığı günlerde olduğumuzu söyleyebilirim. Kısacası aşıların yaratacağı cirolar nedeniyle ilaç şirketleri de yine öne çıkabilir.