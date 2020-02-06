İyimser tablo sürer mi?

Maalesef üzücü gelişmeler artarak sürüyor. Depremler ülkemizin birçok yerinde bizleri yoklamaya devam ediyor. Maalesef üzücü gelişmeler artarak sürüyor. Depremler ülkemizin birçok yerinde bizleri yoklamaya devam ediyor. Suriye'den şehit haberlerimiz geldi. Son olarak da Van'da çığ düşmesi ve İstanbul'da pistte yaşanan uçak kazası ülkemizin kalbini dağladı. Bu iki elim haberde 36 can kaybı yaşandı. Umarım artık ülkemiz için iyi gelişme ve haberleri paylaşacağımız günler yaşarız. Bu felaketler son bulsun diyorum. Tam 2020'ye ABD - Çin arasında 1. faz anlaşmasının yarattığı iyimserlikle başlıyorken, Çin'den dünyaya risk olarak yayılan virüs korkusu nedeniyle borsalarda sert satışlar yaşamıştık. Ama ABD'de iyi gelen şirket bilançoları, beklentileri aşan PMI ve özel sektör istihdam verileri, İngiltere ve Çin'den virüs ile ilgili ilaç üretilmek üzere olduğu haberleri ve üstüne de Çin'den 75 milyar dolarlık ABD ürününde daha tarifelerde indirim yapılacağı açıklamaları ABD borsalarında yeni rekorların kırılmasına, dünya borsalarında da benzer yükselişler yaşanmasına neden olmuş durumda.

BİST de, yukarıda saydığım gelişmelerin yanında, ABD'de yüksek mahkemenin kararını açıklayana kadar görülmekte olan Halkbank davasının dururulması yönündeki kararıyla sert yükseliş tepkileri verdi. Bu tepkiye aynı zamanda İdlib'deki şehit haberleri konusunda Rusya ile aramızın açılması nedeniyle ABD ile yakınlaşma beklentileri de pozitif etki yaptı. Lakin ben bu iyimserliği şimdilik biraz fazla görüyorum. Çünkü ABD tarafında açıklanan veriler, Çin ile vürüs sorunundan etkilenmeyen geçmiş dönem verileri. Eğer Çin çok kısa sürede virüsü kontrol altına alıp, durma noktasına gelen ticaretini yeniden başlatamazsa, sonraki aylarda yaşanan daralmanın yansımaları diğer ülkelerin verilerinde de kendisini olumsuz yönde gösterecektir görüşündeyim. Bu yüzden Dow'daki yükselişin 29.550 civarı ile sınırlı kalarak yeniden satışların ve kar realizasyonlarının yaşanmasını bekliyorum. Aynı zamanda bu son gelişmelerle hızlı kayıp yaşayan ons altında da kısmi toparlanmalar olacağını düşünüyorum. BİST bugün güne dış borsalardaki yükselişlerin etkisi ile 500-700 puan civarı yükselişle başlayabilir. Ama olası yükselişinin sürmesi halinde 123.950 ve 124.536 dirençlerinin güçlü dirençler olacağını ve şimdilik bu seviyeleri geçemeyeceğini düşünüyorum. Lakin teknik olarak eğer 124.536 direncini aşacak olursa, bu takdirde oluşacak fincan-kulp formasyonu nedeniyle yükselişin 127.000 seviyesine doğru hızlanabileceği uyarısını da yapmak istiyorum.