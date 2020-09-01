Jeopolitik Riskler Artarak Sürüyor!

Afrika ve Ortadoğu'da birçok ülkede düzeni bozulan başta Fransa olmak üzere, birçok batılı dostumuz(!) elinden geldiğince yakaladığı gerilim fırsatını kullanıp, Türkiye'yi batıdan ve AB'den dışlamak ve olası enerji kaynaklarına hakimiyetini engellemek için çalışıyor. Hoş zaten, bugüne kadar bir yerlerdeki savaşa, karışıklıklara asker göndermek söz konusu olduğu zaman NATO ve BM vasıtası ile askerleri ön planda kullanılan ülkemiz, iş batı ile ticari anlaşmalar, siyasi platformlar söz konusu olduğunda hep yok sayılmaya çalışıldı.

Neyse bu konuları zaten biliyorsunuz. Son olarak Fransa ve Yunanistan 10 Eylül'de savunma işbirliği anlaşması imzalama kararı aldılar. Kime karşı diye sormuyorum! Ortamı yakalamış olan Fransa, Yunanistan'a uçak dahil birçok silah satma imkanı yakaladı.

Oruç Reis'in sismik araştırmaları için ilan ettiği navtex ilanı uzatıldı. Bu konu artık net. Türkiye artık kendisine ait olan başta karasuları olmak üzere, altındaki münhasır alanlara da sahip çıkacak. Bunun için de her türlü askeri risk göze alınmış durumda.