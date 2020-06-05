Nakite Dönme Zamanı Geldi Mi?

BIST belki 111.207 seviyesini de kırıp, 112.345 seviyesinde bulunan üst teknik direncine de gidebilir. Ama tüm bunları aynı seans içinde de yapıp, çok ciddi bir düzeltme ve kar satışını da aynı anda yaşayabiliriz. Yani sert alımlar gelen hisselerde aynı hızla va daha sert, hacimli satışlar da gelebilir. Normalde dönem olarak yaza girerken böyle bir süreç genelde olurdu. Ama bu sene pandeminin yarattığı sıkıntıları aşmak için tüm dünyada faiz düşürülerek bollaştırılan likidite ve pandemi yasakları sonrası normalleşme kararları alındığı için, zaten öncesinde virüs kaynaklı düşmüş borsa ve hisseler ortamın desteği ile ciddi bir toparlanma süreci yaşadılar. Ama artık dikkat edin diyorum. Her an kar satışlarının artarak gelebileceği bir dönem ve seviyelerdeyiz. Endeks ve hisseler için olası daha yüksek teknik dirençleri ve olası alt destekleri detaylı şekilde Destek-Direnç Tablomuzda bulabilirsiniz.

Böyle zamanlarda hisse bazlı odaklanmak en doğrusudur. Ama doğru olan diğer bir davranış da kredili işlemlerden uzak durmaktır. Hatta bana göre en az % 50 nakit ile hisse odaklı takipte kalmak çok daha da doğrudur. Kısacası bugüne kadar gayet güzel bir kayıp telafisi yaşandı. Hatta birçok hissede de virüs öncesi zirveler bile geçildi. Bu kazançları geri vermek büyük bir fırsatı kaçırmak olur. O nedenle daha sakin olmanın ve nakite dönmeye başlamanın doğru olacağı uyarısını birkez daha tekrarlıyorum. Ayrıca unutmayın ki, üç aylıklar virüsün etkilerinin daha az görüldüğü bilançolardı. Ama gelecek altı aylıklarda bilanço olarak virüs zararlarının etkilerinin çok daha olumsuz yansımalarını göreceğimizi düşünüyorum.

Olası bir düzeltmede 105.669 seviyesindeki gap'in kapanmasını beklerim. Ama 102.328 desteğine kadar yaşanabilecek bir düzeltme beni şaşırtmaz. Tabi böyle bir düzeltme bir kerede olmaz. İniş-çıkışlarla yaşanır.

Kısacası artık paranın cebe girme vakti diye düşünüyorum. Kar satışlarını tercih edip, nakite dönmek ve olası düzeltme riskine tedbirli bir şekilde girmek benim görüşüm. Tabii karar yine de sizlerin.