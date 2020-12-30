Rekorlarla Yeni Yıla Girmek Üzereyiz!

Tabi ki, bu sözüm TL bazında endeksi içeriyor. Yoksa Dolar bazında zirve 500 $ seviyesinde olmasına rağmen, şu an 197$ düzeyinde bulunuyoruz. Yani TCMB'nın sağladığı güven, yapısal reform ve dış ilişkilerde de sağlanmaya başlanırsa, bu takdirde 2021 yılı TL bazında çok daha yüksek seviyeli rekorların kırılmasını bekliyorum. Ama şu an için hepinizin bilmesini isterim ki, TL olarak da, Dolar bazında da ciddi direnç seviyelerindeyiz. Teknikler aşırı alım seviyelerinde görünüyor. Yani bu şu demek, olası bir yükseliş dalgası ile 1.476-1.500 seviyelerine yükselirken bir anda kar satışları ile de karşılaşabiliriz. Kısacası çok temkinli olmanızda yarar var. Ama olur da böyle bir düzeltme yaşanacak olursa, bunun derinleşmesini beklemiyorum. Sadece sağlıklı bir ara düzeltme olmasını bekliyorum. Ama alım iştahı buna izin vermiyor ve yaşanan kar satışları bile seans içinde olup, BIST yine yükselişine devam ediyor. Yeni yıl tatillerini tamamlayan yabancı fon yöneticileri geri dönünce ne olacağını göreceğiz. Ocak ayının ikinci haftası başı gibi işlerinin başına dönmüş olurlar. Eğer onlar da alıma yönelecek olurlarsa, bu takdirde korkunun ecele faydası olmayacak, düzeltme olmadan BIST daha da üst hedeflere yönelecektir. Ama açıkçası ben yabancıların dönüşü ile birlikte bir ara kar satışı olma ihtimalini yüksek buluyorum.

**Üç Çok Önemli Risk Konusu! Yunanistan 12 Mil Hazırlığında!** İyon Denizinde karasularını 12 mile çıkartmak üzere olan Yunanistan, daha sonrasında bu kararını Ege Denizi için de uygulamak niyetinde diye düşünüyorum. İşte bu çok riski bir durum. Çünkü yıllar öncesinden böyle bir kararı ''casus belli'' yani savaş nedeni sayacağımızı ilan etmiştik. AB ve ABD Türkiye'ye karşı kendileri geri durup, Yunanistan'ı cesaretlendirmeye devam ederlerse, süreç buraya gidiyor diye uyarmak istiyorum! Bir anda kendimizi çatışma ve kısmi bir savaş içinde bulabiliriz! AİHM Kararları! Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını tanımıyoruz, uygulamayız demeye devam edersek, bu konu yeni bir gerilim-yaptırım nedeni olacaktır. AİH Sözleşmesinin 46'ncı maddesi taraf ülkelerin tümünün mahkemenin kararlarına uymak zorunda olduğunu gösterir. Kısaca mahkemenin kararlarını uygulamadığımız takdirde AB konseyindeki üyeliğimiz önce askıya alınır ve sonra atılabiliriz. Bu süreç yeni gerilimlere neden olur. Ben AİHM kararları için doğru-yanlış yorumu yapmıyorum. Sonuçlarını izah ediyorum. Eğer AİHM kararlarını uygularsak, o zaman bu gelişme yeni bir yumuşama ortamı yaratır ve AB ile yaşayacağımız çok önemli bir riski ortadan kaldıracağı gibi, yabancı girişlerinin daha da artmasına katkı sağlayabilir.