Rekorlarla Yeni Yıla Girmek Üzereyiz!

Tabi ki, bu sözüm TL bazında endeksi içeriyor. Yoksa Dolar bazında zirve 500 $ seviyesinde olmasına rağmen, şu an 197$ düzeyinde bulunuyoruz. Yani TCMB'nın sağladığı güven, yapısal reform ve dış ilişkilerde de sağlanmaya başlanırsa, bu takdirde 2021 yılı TL bazında çok daha yüksek seviyeli rekorların kırılmasını bekliyorum. Ama şu an için hepinizin bilmesini isterim ki, TL olarak da, Dolar bazında da ciddi direnç seviyelerindeyiz. Teknikler aşırı alım seviyelerinde görünüyor. Yani bu şu demek, olası bir yükseliş dalgası ile 1.476-1.500 seviyelerine yükselirken bir anda kar satışları ile de karşılaşabiliriz. Kısacası çok temkinli olmanızda yarar var. Ama olur da böyle bir düzeltme yaşanacak olursa, bunun derinleşmesini beklemiyorum. Sadece sağlıklı bir ara düzeltme olmasını bekliyorum. Ama alım iştahı buna izin vermiyor ve yaşanan kar satışları bile seans içinde olup, BIST yine yükselişine devam ediyor.

ABD S-400 Yaptırım Riski!

Tabii en önemli diğer bir riskimiz de ABD ile bu konudaki yaptırım riskleridir. Caatsa kapsamında bazıları devreye alındı. Ama S-400 konusunda uzlaşı sağlanmazsa bunun devamının da geldi görülebilir. Biden tam anlamıyla görevinin başına geldiğinde, bu konudaki açıklama ve gelişmelerden süreci daha iyi okuma imkanı bulacağız. Halkbank davası da, bu sürecin baskı unsurlarından birisi olarak karşımızda duruyor.

Kısacası her şey tozpembe değil bizim için. Sakın bunları unutmayın derim. Tabii bunlar benim çok önemli diye ayrıştırarak saydığım risklerimiz. Yoksa bizde risk mi biter. Suriye, Irak, Libya dahil diğer cephelerde de her an yeni risklerimiz ortaya çıkabilir. Bunların benim açımdan en sert olumsuz tepki verecek olanları, Yunanistan ile olası bir çatışma-savaş riski ile, ABD tarafından finansal yaptırımları içerecek yeni baskı kararları olur.

İşte bu havada ciddi dirençlerle güne başlıyoruz. Hisse bazlı ayrışmalar her şeye rağmen sürüyor. Ama pozitif ayrışan hisselerde de seans içi ya da ara ara ciddi kar satışları geldiğini görüyorsunuz. Birkaç gün açık olan öngörülerimle yetinip, onların gerçekleşmelerini bekleyebilirim.

Hepinize sağlık ve bol kazanç dilerim.

Saygılarımla

Aydın Eroğlu

Stratejist

Finans Yazarı

www.borsaanalizci.com

Twitter: @Stratejist