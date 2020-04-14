Trump'ın Petrolde Yüksek Kesinti Israrı Sürüyor!

Kesinti miktarı Trump'ın dediği gibi yukarı rakama revize edilecek olursa, brent fiyatları şuanki 35.95 dolar seviyesini destek yapıp, 34.15 dolar olarak geçen hafta gördüğü fiyatları da geçip, 39 dolar ve daha üstüne doğru yeni bir toparlanma yaşayabilir. Böyle bir fiyat gelişimi virüs ile ciddi zarar gören üretici ülkelere önemli bir ekonomik destek yaratır. Onların finansal rahatlaması, dolaylı olarak ticaretlerine destek olur ve dolayısı ile genel piyasaya da pozitif etkisi olabilir. Yani demem o ki, petrolde 45 dolar seviyesindeki gap yakında dolar mı bilemem ama, oraya doğru bir fiyatlama tüm piyasaları kısmen pozitif şekilde etkileyecektir görüşündeyim. Fiyatın 45 doları geçmeyecek şekilde yükselmesi tüketici ülkeleri de bu ortamda fazla üzmeyecektir.

DSÖ Ülkeleri Uyarıyor!

Avusturya gibi bazı ülkeler evde kal yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Hayatı normale döndürme hazırlıkları var. Dünya Sağlık Örgütü de bu kapsamda olası normalleşmenin kademeli olması yoksa salgının yeninden kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Hoş pandemi uyarısı yapmak için işin işten geçmesini bekleyen DSÖ'yü artık kim dikkate alır bilemiyorum. Ama son durum olarak Avrupa'dan yasakların kademeli kaldırılması ile ilgili hazırlıklar morel verebilir. Ama gerçekten de yeni bir virüs dalgasına sebep olmamak lazım. Yoksa sadece pisikolojiler değil, ikinci dalgada ekonomiler de çökmeye başlar.