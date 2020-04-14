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Trump'ın Petrolde Yüksek Kesinti Israrı Sürüyor!

AYDIN EROĞLU HABERLERİ  | 14.04.2020 09:38 | Son Güncelleme

OPEC 12.5 milyon varil/gün kesintide anlaştığını açıklasa da, ABD Başkanı Trump, 20 Milyon varil/günlük bir kesinti yapılmasını beklediğini açıkladı. Trump'ın bu konudaki ısrarı sonuç verebilir.

Trump'ın Petrolde Yüksek Kesinti Israrı Sürüyor!

Kesinti miktarı Trump'ın dediği gibi yukarı rakama revize edilecek olursa, brent fiyatları şuanki 35.95 dolar seviyesini destek yapıp, 34.15 dolar olarak geçen hafta gördüğü fiyatları da geçip, 39 dolar ve daha üstüne doğru yeni bir toparlanma yaşayabilir. Böyle bir fiyat gelişimi virüs ile ciddi zarar gören üretici ülkelere önemli bir ekonomik destek yaratır. Onların finansal rahatlaması, dolaylı olarak ticaretlerine destek olur ve dolayısı ile genel piyasaya da pozitif etkisi olabilir. Yani demem o ki, petrolde 45 dolar seviyesindeki gap yakında dolar mı bilemem ama, oraya doğru bir fiyatlama tüm piyasaları kısmen pozitif şekilde etkileyecektir görüşündeyim. Fiyatın 45 doları geçmeyecek şekilde yükselmesi tüketici ülkeleri de bu ortamda fazla üzmeyecektir.

DSÖ Ülkeleri Uyarıyor!

Avusturya gibi bazı ülkeler evde kal yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Hayatı normale döndürme hazırlıkları var. Dünya Sağlık Örgütü de bu kapsamda olası normalleşmenin kademeli olması yoksa salgının yeninden kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Hoş pandemi uyarısı yapmak için işin işten geçmesini bekleyen DSÖ'yü artık kim dikkate alır bilemiyorum. Ama son durum olarak Avrupa'dan yasakların kademeli kaldırılması ile ilgili hazırlıklar morel verebilir. Ama gerçekten de yeni bir virüs dalgasına sebep olmamak lazım. Yoksa sadece pisikolojiler değil, ikinci dalgada ekonomiler de çökmeye başlar.

BİST 100 Bin Denemesi Yapar Mı?

Açıkçası dış fon görüşmelerindeki hava nedeniyle böyle bir yükselişin yaşanması konusunda iyimserim biliyorsunuz. Çünkü yaşanan tepkilerde bankalar geride kalmışlardı. Eğer böyle bir dış fon anlaşması yapılacak olursa bankaların da desteği ile 99.000 - 101.000 aralığına yükselen bir BIST görebiliriz.

Dünya ülkeleri ekonomileri, şirketleri ve borsaları ayakta tutmak için paranın verebileceği tüm imkanları kullanıyorlar. Eğer virüs yeniden kontrolden çıkıp artışa geçmezse, önümüzdeki günler için iyimserlik dönemi artmaya başlayabilir.

Ama 99.000 - 101.000 aralığına doğru bir yükseliş yaşanacak olursa, işte o zaman da çok dikkatli olmak lazım! Eğer virüs konusunda işler hala yoluna girmiyorsa, kar realizasyonu yapıp, bir süre izlemede kalmak doğru ve tedbirli bir davranış olabilir. Kısacası bugün 97.500 üstünde bir yükselişin yaşanmasını bekliyorum. Hisse bazlı ise, yine endeks üzerinde pozitif ayrışmalar görülmeye devam edecektir.

Hepinize önce sağlık, sonra bol kazanç diliyorum.

Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @Stratejist

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Anahtar Kelimeler:
OPEC, ABD Başkanı Trump, petrol,

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