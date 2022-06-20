Baz puan nedir? Baz puan kullanmanın faydaları nelerdir?

Baz puan, yüzdelik birimin 100'de 1'i, %0,01 ya da 0,0001 olarak gösterilir. "Pip", "bip" ya da "bp" olarak da karşılık gelen, baz puan nedir?

Sabit gelir yatırımı yapanların gelir ve faiz oranlarında sık sık kullandığı bir terimdir. Ayrıca bir firmada hissesi bulunan yatırımcıların, firmanın dönem içinde yaptığı kârdan pay alması gerekir. Bu yatırımcılarında sıkça kullandığı bir terimdir.

Baz Puan Nedir?

Baz puan, basit bir şekilde faiz oranlarındaki değişimi anlatmak için kullanılan bir ölçü birimidir. 0,0001 ifadesinde virgülün sağ tarafındaki dördüncü haneye yani “0001” ifadesine bakılır ve “1” burada baz puan olarak tanımlanır.

Örneğin; faiz oranının %7,25’ten %8,75’e ivme kazanması halinde 150 baz puan artışı söz konusudur. Farklı bir ifade ile 100 baz puanlık değişim %1’lik değişimi anlatmak için kullanılır.

Baz puan, yüzdelik ya da düşük birimlerdeki oranları ya da iki farklı gelir oranını karşılaştırılmak için kullanılır.

Baz Puan Kullanmanın Faydaları

Baz puan toplamı, faiz oranı miktarlarında gerçekleşen değişimi ifade eder. Baz puan kullanımının faydaları üç ana başlıkta toplanabilir. Bunlar: