Beklenti anketi nedir? TCMB (Merkez Bankası) piyasa katılımcıları anketi ile tahmin edilen veriler nelerdir?

Merkez Bankası tarafından yapılan beklenti anketi, piyasa katılımcılarının tahminlerini toplamaktadır. Döviz kuru, büyüme ve faiz oranları ile cari işlemler dengesi gibi verilerin yer aldığı bu anket; reel sektördeki uzmanların tahminlerini kapsamaktadır. Her ay düzenlenen ve TCMB’nin resmi sitesinde yayınlanan piyasa katılımcıları anketi, özellikle finansal gelişmeleri takip edenlerin ilgi odağı durumundadır.

TCMB Beklenti Anketi Nedir?

Merkez bankası beklenti anketi, finansal sektörde uzman olan ve karar alan kişilere uygulanmaktadır. Beklenti anketi sayesinde reel sektörde uzman olanların; döviz kuru, cari işlemler dengesi, tüketici enflasyonu, faiz yüzdeleri ve GSYH büyüme hızı gibi önemli makroekonomik değişkenlere yönelik beklentileri saptanmaktadır. Piyasa katılımcıları anketi, aylık olarak yapılmaktadır.

Piyasa Katılımcıları Anketi ile Hangi Veriler Saptanmaktadır?

Beklenti veya piyasa katılımcıları anketi olarak adlandırılan veri toplama yöntemi, reel sektördeki uzmanların tahminlerinin saptanmasını sağlamaktadır. Ayrıca uzmanların cari işlemler dengesi, döviz kuru, büyüme ve faiz oranları gibi değişkenlere dair tahminlerini içermektedir. Bu sayede özellikle finansal bağlamda uzun veya kısa vadeli beklentiler gözlemlenebilmektedir. Beklenti anketinin verilerine ise TCMB’nin resmi sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.

