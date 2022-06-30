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BIS (Uluslararası Mutabakat Bankası) Nedir?

29.06.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplamda 63 merkez bankası arasındaki iş birliğini artırmaya yarayan BIS’in açılımı Uluslararası Mutabakat Bankası’dır. Merkezi Basel, İsviçre olan BIS’in sermayesi ve hissedarlarına yönelik tüm detayları bu yazıda açıkladık.

BIS (Uluslararası Mutabakat Bankası) Nedir?

Birçok merkez bankası ile bütünleşik olarak hareket eden BIS nedir? Kuruluşu 1930 yılı olan BIS'in merkezi Basel, İsviçre'dir. BIS'in açılımı Uluslararası Mutabakat Bankası'dır. Günümüzde farklı ülkeleri temsil eden 63 adet merkez bankasına aittir.

Uluslararası Mutabakat Bankası’na Yönelik Detaylar

Finansal istikrarın sağlanması ve parasal faaliyetlerin yürütülmesi bakımından önem arz eden BIS’in merkezi İsviçre’dedir. Kurumlar ile merkez bankalarının iş birliği içerisinde olmasını sağlayan BIS, 1930 yılından beri faaliyet gösteren bir organizasyondur. Sermayesi altın frank olarak bilinen Uluslararası Mutabakat Bankası’nın hissedarları arasında TCMB de yer almaktadır. BIS; prensipleri ve mevcut çalışmaları doğrultusunda, bünyesinde kurumlar ile merkez bankalarını desteklemeyi sürdürmektedir.

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