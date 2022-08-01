Broker ne demek? Broker nedir, kime denir?

Broker kişiler, özellikle emlak anlaşmaları ve ticari işlemler konusunda yardımcı olur. Emlak anlaşmalarında, tarafların evrak işlemlerini hallederek satış işleminin hızlanmasını sağlar. Brokerlar, kişiler ve şirketler ile çalışır. Danışmanlık ve yatırım şirketlerinde sıklıkla istihdam edilir.

Broker ne demek?

Broker, taraflar arasındaki işlemleri hallederken belirli bir komisyon alan kişilerdir. Brokerlar takas ve alım satım işlemlerinden komisyon kazanır. Alım satım işlemlerindeki evrakların takibini yapar, sorunların çözülmesini sağlar. Taraflar arasındaki iletişimi sağlarken, taraflar arasında oluşabilecek zıtlıkları çözüme ulaştırır. Aynı zamandan yatırım işlemlerini de kişiler için yapabilir. Yatırım yapmak isteyen kişilere danışmanlık sağlayabilir. Buna ek olarak tecrübesiz yatırımcıların paralarını işleterek, kazançtan komisyon kazanır. Broker, tam kelime anlamı olarak komisyoncu anlamına gelir. Brokerların yaptığı iş tanımı da tamamen danışmanlık ve komisyon üzerinedir.

Broker kime denir?

Kişiler, şirketler veya taraflar için işlem yapanlara broker denir. Broker kişiler kazançlarını tamamen komisyon ile sağlar. Emlak alışverişlerinde, yatırım durumlarında ve ticari işlerde aracılık yapar. Yaptığı işlemler sonucunda yüzdesel olarak komisyon elde eder. Broker kişilerin gerçekleştirdiği işler üzerine mali yatırımları bulunmaz. Tamamen danışmanlık ve aracılık yaparak işlemleri kişiler adına gerçekleştirir. Komisyon kazancı için yaptığı yatırım işlemlerinin kazançlı olması gerekir. Aynı şekilde emlak ve sigorta konusunda müşterilerin ikna edilmesini sağlar. Onlar adına işlemlerini başarıyla sonuçlandırır ve sonucunda komisyon elde eder.

Broker nedir?

İngilizce bir terim olan broker, kelime anlamı olarak komisyoncu demektir. Komisyonculuk ile kazanç elde eden kişilere broker denir. İş içerisine mali açıdan hiçbir katkı sağlamaz. Kişilerin paralarını çalıştırır, yatırım danışmanlığı ve aracılık yapar. Brokerların kazanç sağlaması için işlemlerinin başarılı olması önemlidir.

Broker ne iş yapar?

Brokerlar genellikle bankacılık ve finans sektörlerinde görev alır. Kişiler için yatırım yapar, ipotek ve sigorta konularında kişilere yardımcı olur. Hisse senetleri alım satımı konusunda kişilere danışmanlık yapar. Danışmanlığın üst seviyesi olarak, yatırımcıların doğrudan parasını işletir. İddia konularında da kişilere yardımcı olabilir. Bu işlemleri yerine getirirken satıcı ve alıcı arasındakini iletişimi sağlar. Yatırım yapmış kişilerin portföylerini yönetmesinde yardımcı olur. Sürekli olarak borsayı ve piyasaları takip ederek, yatırımcıları yönlendirir. Danışmanlık isteyen yatırımcı için risk toleransını hesaplar. Aynı zamanda alım gücüne ve yatırım gücüne göre yönlendirir. Borsadaki oluşabilecek çıkış ve düşüşler için önceden danışmanı olduğu kişileri bilgilendirir.

Sigorta brokeri nedir?

Sigorta brokeri, tüm sigorta piyasalarını araştıran aracıdır. Sigorta yaptırmak isteyen kişi ve taraflar için en avantajlı sigorta şirketinin bulunmasında rol oynar. Sigorta türleri hakkında bilgi vererek, taraf için uygun sigorta tipine yönlendirir. Taraflar için vekillik yapar, oluşabilecek risk durumları hakkında bilgi verir.

Broker nasıl olunur?

Broker kişilerde, yüksek analiz yeteneği bulunması gerekir. Araştırma ve raporlama becerisi yüksek brokerlar, işin sürecini hızlandırır. Müşteriler ile devamlı iletişim halinde olacağı için sosyal becerilerinin yüksek olması beklenir.

Broker olma şartları arasında; BİST eğitimine sahip olma şartı aranır. Üniversitelerin ekonomi bölümlerinden mezun olan adaylar, Borsa İstanbul tarafından eğitim alır. Eğitimi başarıyla tamamlayan üyeler, broker olmaya hak kazanır. Eğitiminde sonunda alınan belge ve sertifikalar ile kişinin broker olduğu belirlenir.

