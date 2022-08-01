FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. b
  4. Broker ne demek? Broker nedir, kime denir?

Broker ne demek? Broker nedir, kime denir?

31.07.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Broker, alım satım işlemlerindeki aracıdır. Belirli bir komisyon alarak, alım satım işlemlerini kendi adına gerçekleştirir. İşlemleri kendi adına gerçekleştirirken, aracı olduğu kurum veya kişilerin hesabına yapar. Broker kişilerin amacı alışveriş işlerini hızlandırmaktır. Satıcı ve alıcı kişisinin bir araya gelmesini kolaylaştırır. İşlemlerin en kısa sürede gerçekleşmesini sağlar. Ortaya çıkabilecek sorun veya işlem basamaklarıyla broker ilgilenir.

Broker ne demek? Broker nedir, kime denir?

İçindekiler

  • Broker ne demek?
  • Broker kime denir?
  • Broker nedir?
  • Broker ne iş yapar?
  • Sigorta brokeri nedir?
  • Broker nasıl olunur?

Broker kişiler, özellikle emlak anlaşmaları ve ticari işlemler konusunda yardımcı olur. Emlak anlaşmalarında, tarafların evrak işlemlerini hallederek satış işleminin hızlanmasını sağlar. Brokerlar, kişiler ve şirketler ile çalışır. Danışmanlık ve yatırım şirketlerinde sıklıkla istihdam edilir.

Broker ne demek?

Broker, taraflar arasındaki işlemleri hallederken belirli bir komisyon alan kişilerdir. Brokerlar takas ve alım satım işlemlerinden komisyon kazanır. Alım satım işlemlerindeki evrakların takibini yapar, sorunların çözülmesini sağlar. Taraflar arasındaki iletişimi sağlarken, taraflar arasında oluşabilecek zıtlıkları çözüme ulaştırır. Aynı zamandan yatırım işlemlerini de kişiler için yapabilir. Yatırım yapmak isteyen kişilere danışmanlık sağlayabilir. Buna ek olarak tecrübesiz yatırımcıların paralarını işleterek, kazançtan komisyon kazanır. Broker, tam kelime anlamı olarak komisyoncu anlamına gelir. Brokerların yaptığı iş tanımı da tamamen danışmanlık ve komisyon üzerinedir.

Broker kime denir?

Kişiler, şirketler veya taraflar için işlem yapanlara broker denir. Broker kişiler kazançlarını tamamen komisyon ile sağlar. Emlak alışverişlerinde, yatırım durumlarında ve ticari işlerde aracılık yapar. Yaptığı işlemler sonucunda yüzdesel olarak komisyon elde eder. Broker kişilerin gerçekleştirdiği işler üzerine mali yatırımları bulunmaz. Tamamen danışmanlık ve aracılık yaparak işlemleri kişiler adına gerçekleştirir. Komisyon kazancı için yaptığı yatırım işlemlerinin kazançlı olması gerekir. Aynı şekilde emlak ve sigorta konusunda müşterilerin ikna edilmesini sağlar. Onlar adına işlemlerini başarıyla sonuçlandırır ve sonucunda komisyon elde eder.

Broker nedir?

İngilizce bir terim olan broker, kelime anlamı olarak komisyoncu demektir. Komisyonculuk ile kazanç elde eden kişilere broker denir. İş içerisine mali açıdan hiçbir katkı sağlamaz. Kişilerin paralarını çalıştırır, yatırım danışmanlığı ve aracılık yapar. Brokerların kazanç sağlaması için işlemlerinin başarılı olması önemlidir.

Broker ne iş yapar?

Brokerlar genellikle bankacılık ve finans sektörlerinde görev alır. Kişiler için yatırım yapar, ipotek ve sigorta konularında kişilere yardımcı olur. Hisse senetleri alım satımı konusunda kişilere danışmanlık yapar. Danışmanlığın üst seviyesi olarak, yatırımcıların doğrudan parasını işletir. İddia konularında da kişilere yardımcı olabilir. Bu işlemleri yerine getirirken satıcı ve alıcı arasındakini iletişimi sağlar. Yatırım yapmış kişilerin portföylerini yönetmesinde yardımcı olur. Sürekli olarak borsayı ve piyasaları takip ederek, yatırımcıları yönlendirir. Danışmanlık isteyen yatırımcı için risk toleransını hesaplar. Aynı zamanda alım gücüne ve yatırım gücüne göre yönlendirir. Borsadaki oluşabilecek çıkış ve düşüşler için önceden danışmanı olduğu kişileri bilgilendirir.

Sigorta brokeri nedir?

Sigorta brokeri, tüm sigorta piyasalarını araştıran aracıdır. Sigorta yaptırmak isteyen kişi ve taraflar için en avantajlı sigorta şirketinin bulunmasında rol oynar. Sigorta türleri hakkında bilgi vererek, taraf için uygun sigorta tipine yönlendirir. Taraflar için vekillik yapar, oluşabilecek risk durumları hakkında bilgi verir.

Broker nasıl olunur?

Broker kişilerde, yüksek analiz yeteneği bulunması gerekir. Araştırma ve raporlama becerisi yüksek brokerlar, işin sürecini hızlandırır. Müşteriler ile devamlı iletişim halinde olacağı için sosyal becerilerinin yüksek olması beklenir.

Broker olma şartları arasında; BİST eğitimine sahip olma şartı aranır. Üniversitelerin ekonomi bölümlerinden mezun olan adaylar, Borsa İstanbul tarafından eğitim alır. Eğitimi başarıyla tamamlayan üyeler, broker olmaya hak kazanır. Eğitiminde sonunda alınan belge ve sertifikalar ile kişinin broker olduğu belirlenir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Big Mac Endeksi Big Mac Endeksi
Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...Benzin yüzde 27, motorin ise yüzde 4...
Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

EYT'de 'fazla prim' detayı: Erken emeklilikte...

EYT'de 'fazla prim' detayı: Erken emeklilikte...

Çarşamba günü her şey değişecek! Dolar/TL...

Çarşamba günü her şey değişecek! Dolar/TL...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.