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Broker nedir? Broker ne iş yapar?

24.06.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki taraf arasında aracı konumda hareket eden kişilere broker denir. Broker, emlak anlaşmazlıkları gibi çeşitli ticari işlemleri kolaylaştıran kimselerdir. Gerçekleştirdikleri satın alma işlemleri ise müşterinin istek ve arzularına göredir. Broker'lar firmalarla çalışmanın yanı sıra bireylerle çalışmayı da tercih edebilirler. Ayrıca yatırım şirketleri, danışmanlık kurumları ya da bankalarda çalışma imkanı da sahiptirler.

Broker nedir? Broker ne iş yapar?

İçindekiler

  • Broker Nedir?
  • Broker Nasıl Olunur?
  • Broker Ne İş Yapar?
  • Broker Maaşları Ne Kadar?
  • Broker İçin İş İmkanları Nelerdir?

Yatırım, emtia, ipotek, hisse senetleri, sigorta ya da iddia gibi disiplinlerde uzmanlaşan broker, finans ya da bankacılık sektörlerinde görev alır. Broker'ın uzman olduğu alana göre mesleki sorumlukları değişmektedir.

İlgili işlemleri gerçekleştirirken taraflar arasında aracı konumda olan, pek çok ticari işlemi kolaylaştıran kimselere broker denir. Bu ifade broker ne demek, sorusunun en yalın cevabıdır.

Broker ya da diğer ismi ile komisyoncu, müşterilerin istek ve arzularına göre satın alım işlemleri gerçekleştirir. Broker, bireyler ya da büyük firmalar için satın alma işleminde bulunabilir. Broker, hem büyük firmalarla hem de bireyler ile çalışabilir.

Broker Nedir?

Satış yapan ve alan kimselerin arasındaki iletişimi ya da başka bir ifade ile ilişkiyi yürütmek, müşterinin satın alma gücüne göre risk ve tolerans düzeyini kontrol etmek, borsada olabilecekler ile ilgili müşteriye bilgi vermek gibi sorumlukları bulunan broker, müşterinin mahremiyetine önem vermelidir.

Broker Nasıl Olunur?

Broker olmak için ekonomi disiplini ile ilgili 4 yıllık bölümlerden mezun olmak gerekir. Başka bir ifade ile broker olmak isteyen kişi ekonomi ile ilgili bir alanda lisans diplomasına sahip olmalıdır. 4 yıllık diplomaya sahip olmak da tek başına ne yazık ki yeterli değildir. Mezun olmanın ardından Borsa İstanbul’un verdiği eğitime katılmak şarttır. Üye temsilcisi eğitiminin bitirilmesi ile sertifika almaya hak kazanan kişi broker olur.

Broker olan kimselerin pek çok sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır;

  • Müşteri yerine alım ya da satım işlemleri başlatmak,
  • Müşterinin doğru yatırım yapmasını sağlamak,
  • Hisse senedi ya da tahvil işlemlerinde müşteriye danışmanlık hizmeti vermek,
  • Piyasada bulunan hareketleri ve itici güçleri anlamak amacı ile son finansal gelişmeleri takip etmek,
  • Ticaret piyasaları ile ilgili performansları incelemek, satın almaların ilerleyişini kontrol etmek,
  • Müşterinin mahremiyetine önem vermek, sadık kalmak.

Broker Ne İş Yapar?

Broker diğer adı ile komisyoncuların çalıştığı alana göre isimleri değişmektedir. Komisyon ücreti ile yüklü paralar kazanan brokerlar, özellikle borsada alım ya da satım ile ilgilenirler. Uzman olan bir broker yılda milyon dolarlar kazanabilir. Bu sebepten dolayı borsada çalışan kimseler alanında uzman broker ile çalışarak yüksek oranda gelir elde ederler. Broker, her zaman komisyonu ile kazanç sağlar.

Broker Maaşları Ne Kadar?

Ülkemizden çok Avrupa’da yaygın olan broker mesleği ülkemizde de popüler hale geldi.

Komisyoncu ya da broker, yaptığı iş ve işin başarısına göre kendi bütçesini belirler. Yaşanan aksilikler ise brokerın işsiz olmasına neden olabilir. Broker mesleğini yürüten kişilerin maaşları sektöre göre farklılık göstermektedir.

Broker İçin İş İmkanları Nelerdir?

Türkiye’de broker olmak için ekonomi ile ilgili bir bölümden lisans yani dört yıllık bir diplomaya sahip olma şartı vardır. Sigorta, borsa, forex, emlak, gemi yükü, dış ya da iç ticaret alanlarında çalışabilirler.

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