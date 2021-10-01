1 Ekim gram altın ne kadar oldu? İşte yarım, gram, ons, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları doların hızlı hareketlerinden dolayı sıklıkla değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2,82 değer kazanan dolar bu hafta içerisinde 8,95 TL'ye kadar yükseldi. Öte yandan yaklaşık son dört haftadır düşüş trendinde olan ons altın, geçtiğimiz gün düştüğü bin 723 dolar seviyesinden alıcı buldu.

ONS ALTIN

Ons altın geçtiğimiz gün düştüğü bin 723 dolar seviyesinden alıcı bularak yaklaşık yüzde 1,75 değer kazandı. Güne yüzde 0,18'lik düşüşle başlayan ons altın bin 753 dolar.

GRAM ALTIN

Hafta boyu 488 TL'ye inen gram altın 500 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın alış satış: 501,04 501,13

Çeyrek altın alış satış: 796,40 814,57

Yarım altın alış satış: 1.587,82 1.629,14

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altını alış satış: 3.301,00 3.351,00

Gremse altın alış satış: 7.963,98 8.145,70

Ata altın alış satış: 3.285,14 3.367,89

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN