1 Ekim gram altın ne kadar oldu? İşte yarım, gram, ons, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları doların hızlı hareketlerinden dolayı sıklıkla değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2,82 değer kazanan dolar bu hafta içerisinde 8,95 TL'ye kadar yükseldi. Öte yandan yaklaşık son dört haftadır düşüş trendinde olan ons altın, geçtiğimiz gün düştüğü bin 723 dolar seviyesinden alıcı buldu.
Ons altın geçtiğimiz gün düştüğü bin 723 dolar seviyesinden alıcı bularak yaklaşık yüzde 1,75 değer kazandı. Güne yüzde 0,18'lik düşüşle başlayan ons altın bin 753 dolar.
Hafta boyu 488 TL'ye inen gram altın 500 TL.
Spot altın alış satış: 501,04 501,13
Çeyrek altın alış satış: 796,40 814,57
Cumhuriyet altını alış satış: 3.301,00 3.351,00
Gremse altın alış satış: 7.963,98 8.145,70
Beşli altın alış satış: 16.127,07 16.440,86
İkibuçuk altın alış satış: 7.963,98 8.090,90
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