FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 1 Ekim gram altın ne kadar oldu? İşte yarım, gram, ons, çeyrek altın fiyatları...

1 Ekim gram altın ne kadar oldu? İşte yarım, gram, ons, çeyrek altın fiyatları...

01.10.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Eylül'den günümüze kadar dolar yaklaşık yüzde 7,42 yükseldi. Dolardaki bu yükseliş altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın, dolardaki yükseliş ile birlikte 500 TL'yi yeniden buldu. Ons altın ise geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 1,75 değer kazandı. İşte gram, yarım, ons ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları doların hızlı hareketlerinden dolayı sıklıkla değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2,82 değer kazanan dolar bu hafta içerisinde 8,95 TL'ye kadar yükseldi. Öte yandan yaklaşık son dört haftadır düşüş trendinde olan ons altın, geçtiğimiz gün düştüğü bin 723 dolar seviyesinden alıcı buldu.

ONS ALTIN

Ons altın geçtiğimiz gün düştüğü bin 723 dolar seviyesinden alıcı bularak yaklaşık yüzde 1,75 değer kazandı. Güne yüzde 0,18'lik düşüşle başlayan ons altın bin 753 dolar.

GRAM ALTIN

Hafta boyu 488 TL'ye inen gram altın 500 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

  • Spot altın alış satış: 501,04 501,13

  • Çeyrek altın alış satış: 796,40 814,57

  • Yarım altın alış satış: 1.587,82 1.629,14

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

  • Cumhuriyet altını alış satış: 3.301,00 3.351,00

  • Gremse altın alış satış: 7.963,98 8.145,70

  • Ata altın alış satış: 3.285,14 3.367,89

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

  • Beşli altın alış satış: 16.127,07 16.440,86

  • İkibuçuk altın alış satış: 7.963,98 8.090,90

  • Ziynet altın alış satış: 3.185,59 3.248,32
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildiCep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi
PARTNERSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendiSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendi
Altın fiyatlarında günün ilk rakamlarıAltın fiyatlarında günün ilk rakamları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik satış fiyatlarıyla ilgili açıklama

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Torbalı'da gerginlik! Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Doğal gaza yüzde 15 zam

Doğal gaza yüzde 15 zam

TOKİ'den açık artırma ile yeni konut satışı!

TOKİ'den açık artırma ile yeni konut satışı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

40 saatlik ofis hayatı artık geçmişte kaldı

40 saatlik ofis hayatı artık geçmişte kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bugünden itibaren tedavülde!

Bugünden itibaren tedavülde!

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

Devlet binlerce memur alacak! İşte başvuru şartları: KPSS...

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.