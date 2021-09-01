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1 Eylül altın fiyatları! Gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar?

01.09.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altında görülen hareketlilik sürüyor. Son üç haftada hızla değer kazanan ons altın güne 0,15'lik yükseliş ile başladı. Geçen hafta 477 TL'ye iğne atan ve toparlanarak haftayı 488 TL'den kapatan gram altın 485 TL'den işlem görüyor. İşte gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları!

Altın piyasası son zamanlarda oldukça hareketli ilerliyor. Ayın başında 464 TL'ye kadar düşen gram altın 485 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz aylarda bin 679 dolara kadar düşen ons altın ise düştüğü yerden toparlanarak bin 815 dolara yeniden ulaştı. İşte gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları!

ONS ALTIN

Hafta boyunca bin 800 dolara kadar gerileyen ons altın bin 814 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Hafta içerisinde 479 TL'ye kadar düşen gram altın 484 TL'den işlem görüyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 485,18 TL'den alınıp 485,30 TL'den satılıyor. Çeyrek altın 775,05 TL'den alınıp 792,75 TL'den satılıyor. Yarım altının alışı 1.545,26, satışı 1.585,51 TL.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altınının alışı 3.218,00 TL, satışı ise 3.267,00 TL. Gremse altın 7.750,51 TL'den alınıp 7.927,54 TL'den satılıyor. Ata altın 3.197,09 TL'den alınıyor, 3.277,69 TL'den satılıyor.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altının alışı 15.694,79, satışı 16.000,55 TL. İkibuçuk altın 7.750,51 TL'den alınıp 7.874,21 TL'den satılıyor. Ziynet altının alışı 3.100,20, satışı ise 3.161,32 TL.

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