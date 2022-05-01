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1 Mayıs gram altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL?

01.05.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs güncel altın fiyatları sorgulanıyor. Altını takı olarak kullanmak isteyen veya yatırım olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, "1 Mayıs gram altın ne kadar?", "Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL?" sorularının yanıtını araştırıyor. Gram altının alışı 905,43 TL oldu. İşte detaylar...

1 Mayıs gram altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL?

Bilindiği üzere piyasalar 29 Nisan 2022 Cuma günü kapandı. Piyasaların kapalı olduğu 1 Mayıs gününde altın fiyatları sorgulanıyor. Gram altın 29 Nisan Cuma günü yüzde 0,58'lik yükseliş kaydetmişti. Peki 1 Mayıs gram altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? İşte detaylar...

1 Mayıs gram altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 905,43 TL'den alınıyor ve 905,75 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın dolar bazında 1.896,47 dolardan alınıyor, 1.897,14 dolardan satılıyor. TL bazında ise alışı 28.152,36 TL, satışı 28.175,82 TL.

ÇEYREK, YARIM, GREMSE ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın: 1.448,69 /1.480,90
Yarım altın: 2.888,32 /2.961,80
Gremse altın: 14.705,00 /14.995,00

1 Mayıs gram altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL?

ATA, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ata altın: 6.076,00 /6.164,00
Ziynet altın: 5.794,75/ 5.905,49

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.082,00 TL'den alınıyor ve 6.174,00 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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