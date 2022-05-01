Bilindiği üzere piyasalar 29 Nisan 2022 Cuma günü kapandı. Piyasaların kapalı olduğu 1 Mayıs gününde altın fiyatları sorgulanıyor. Gram altın 29 Nisan Cuma günü yüzde 0,58'lik yükseliş kaydetmişti. Peki 1 Mayıs gram altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 905,43 TL'den alınıyor ve 905,75 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın dolar bazında 1.896,47 dolardan alınıyor, 1.897,14 dolardan satılıyor. TL bazında ise alışı 28.152,36 TL, satışı 28.175,82 TL.

ÇEYREK, YARIM, GREMSE ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın: 1.448,69 /1.480,90

Yarım altın: 2.888,32 /2.961,80

Gremse altın: 14.705,00 /14.995,00

ATA, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ata altın: 6.076,00 /6.164,00

Ziynet altın: 5.794,75/ 5.905,49

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.082,00 TL'den alınıyor ve 6.174,00 TL'den satılıyor.

