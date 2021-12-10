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  4. 10 Aralık 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

10 Aralık 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

10.12.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları araştırılıyor. 18 ayar altın bileziğin alışı 574,04 TL oldu. Dolardaki yükseliş ile altın bilezik fiyatları da değer kazanmaya devam ediyor. Dolar 13,79 TL'ye ulaştı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları düğünü olanlar, yatırımcılar ve altın bileziği takı olarak kullanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarına genel olarak yükseliş hakim. Gram altının alışı 786,36 TL oldu. 18 ayar altın bilezik 574,66 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 448,23 TL'den alınıp 448,71 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 574,04, satışı 574,66 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 717,16 TL'den alınıp 717,93 TL'den satılıyor.

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