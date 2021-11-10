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  4. 10 Kasım 18 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

10 Kasım 18 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

10.11.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım'ın sabah saatlerinde dolar 9,73 TL oldu. Altın bilezik fiyatlarında doların da etkisiyle yükseliş görülüyor. 14 ayar altın bileziğin alışı 324,73 TL oldu. Peki 10 Kasım 18 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

10 Kasım 18 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Düğünü olan veya altın bileziği takı olarak kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Altın fiyatları son dönemlerde yönünü yukarı çevirdi. 18 ayar altın bilezik 415,88 TL'den alınıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 324,73 TL'den alınıyor ve 325,01 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 415,88 TL satışı ise 416,24 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 519,57 TL'den alınıyor ve 520,01 TL'den satılıyor.

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