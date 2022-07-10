Altın fiyatları yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatları, dolar ile paralel hareket ediyor. Gram altın 950 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Peki 10 Temmuz çeyrek ve gram altın ne kadar? Çeyrek, gram, ons altın ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın dolar bazında 1.741,95 dolar, TL bazında ise 30.092,52 TL'dir.

GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 967,46/967,98

Çeyrek altın alış/satış: 1.547,94 /1.582,64

Yarım altın alış/satış: 3.086,21/ 3.165,28

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 6.508,00 /6.607,00

Gremse altın alış/satış: 15.726,00 /16.171,00

Ata altın alış/satış: 6.466,00 /6.647,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.191,77/ 6.311,20



