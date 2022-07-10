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10 Temmuz çeyrek ve gram altın ne kadar? Çeyrek, gram, ons altın ne kadar oldu?

10.07.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 10 Temmuz Pazar gününde araştırılmaya başlandı. Gram ve çeyrek altın, haftayı yükseliş ile kapattı. Peki 10 Temmuz çeyrek ve gram altın ne kadar? Çeyrek, gram, ons altın ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

10 Temmuz çeyrek ve gram altın ne kadar? Çeyrek, gram, ons altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatları, dolar ile paralel hareket ediyor. Gram altın 950 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Peki 10 Temmuz çeyrek ve gram altın ne kadar? Çeyrek, gram, ons altın ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

10 Temmuz çeyrek ve gram altın ne kadar? Çeyrek, gram, ons altın ne kadar oldu?

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın dolar bazında 1.741,95 dolar, TL bazında ise 30.092,52 TL'dir.

GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 967,46/967,98
Çeyrek altın alış/satış: 1.547,94 /1.582,64
Yarım altın alış/satış: 3.086,21/ 3.165,28

10 Temmuz çeyrek ve gram altın ne kadar? Çeyrek, gram, ons altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 6.508,00 /6.607,00
Gremse altın alış/satış: 15.726,00 /16.171,00
Ata altın alış/satış: 6.466,00 /6.647,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.191,77/ 6.311,20

10 Temmuz dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?10 Temmuz dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?


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gram altın
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