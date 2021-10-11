11 Ekim 2021 Pazartesi dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Son 4 haftada yaklaşık yüzde 5,95 değer kazanan dolar, haftanın ilk günü olan 11 Ekim 2021 Pazartesi gününe düşüş ile başladı. Euro geçtiğimiz hafta toplamda yüzde 1,03 değer kazanarak haftayı 10,37 TL'den, sterlin ise yüzde 1,71 değer kazanarak haftayı 12,20 TL'den kapattı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Güne yüzde 0,17'lik düşüş ile başlayan dolar 8,96 TL.

EURO NE KADAR?

Güne yüzde 0,06'lık değer kaybıyla başlayan euro ise 10,37 TL.

STERLİN NE KADAR?

11 Ekim gününe yüzde 0,13'lük yükseliş ile başlayan sterlin 12,21 TL.

