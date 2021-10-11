11 Ekim gram altın kaç TL? Gram, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta bin 780 dolara kadar yükselen ons altın haftayı bin 757 dolardan kapattı. Dolarda gerçekleşen yükseliş altın fiyatlarına da yansıyor. Geçtiğimiz hafta 495 TL'ye kadar gerileyen ons altın ise 506 TL'den kapanış yaptı. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Ons altın bin 757 dolardan işlem görüyor.
Güne 0,04'lük düşüş ile başlayan gram altın 505 TL.
Spot altın alış/satış: 506,26 /506,34
Çeyrek altın alış/satış: 808,03 /826,18
Yarım altın alış/satış: 1.611,00 /1.652,36
Cumhuriyet altını alış/satış: 3.348,00 /3.399,00
Gremse altın alış/satış: 8.080,26 /8.261,80
Ata altın alış/satış: 3.333,11 /3.415,89
Beşli altın alış/satış: 16.362,52 /16.675,20
İkibuçuk altın alış/satış: 8.080,26 /8.206,22
Ziynet altın alış/satış: 3.232,10 /3.294,61
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