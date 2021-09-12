12 Eylül 2021 Pazar altın fiyatları! Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarında görülen değişiklik devam ediyor. Altın piyasası son birkaç haftadır oldukça hareketli seyrediyor. Haftaya bin 827 dolardan başlayan ve hafta boyu en çok bin 830 dolara yükselen ons altın, hafta içerisinde bin 782 dolara kadar indi ve cuma gününü bin 787 dolarla kapattı. İşte 12 Eylül çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları!

ONS ALTIN

Ons altın 6-10 Eylül haftasını bin 827 dolardan kapattı. Piyasaların kapanacağı cuma günü ons altın yaklaşık yüzde 0,38 değer kaybetti.

GRAM ALTIN

Gram altın ise 475,71 TL'ye kadar düştü ardından toparlanarak haftayı 485,93 TL'den kapattı. Gram altın hafta boyu 493 TL'ye kadar yükseldi.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 485,92 TL'den alınıyor, 486,11 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 776,94 TL, satışı ise 794,68 TL. Yarım altın 1.549,03 TL'den alınıp 1.589,37 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altınının alışı 3.220,00, satışı ise 3.268,00 TL. Gremse altın 7.769,41 TL'den alınıp 7.946,84 TL'den satılıyor. Ata altın 3.204,88 TL'den alınıyor ve 3.285,66 TL'den satılıyor.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altının alışı 15.733,05 TL, satışı 16.039,49 TL. İkibuçuk altın 7.769,41 TL'den alınıyor ve 7.893,37 TL'den satılıyor. Ziynet altının alışı 3.107,76 TL, satışı 3.169,01 TL.

