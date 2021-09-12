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12 Eylül altın bilezik fiyatları! 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

12.09.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünü olan, altın bileziği yatırım amaçlı değerlendirecek olan veya takı olarak kullanacak vatandaşlar tarafından 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta ons altında ani hareketler görüldü. Ons altın bin 787 dolara kadar çakıldı. İşte 12 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Son 4 haftadır yükseliş kaydeden ons altın bu haftayı değer kaybederek kapattı. Gram altın ise 492 TL ile 475 TL arasındaki seyrini koruyor. Altın fiyatları günden güne değişiyor. İşte 12 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bilezik alışı 276,79 TL satışı ise 277,05 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bilezik 354,48 TL'den alınıyor, 354,81 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bileziğin alışı 442,86 TL, satışı 443,27 TL.

ONS ALTIN NE KADAR?

Hafta boyu bin 830 dolara kadar yükselen ons altın bin 787 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Hafta boyunca 493 TL'ye kadar yükselen gram altın 485,93 TL'den işlem görüyor.

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