12 Eylül altın bilezik fiyatları! 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

Altın piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Son 4 haftadır yükseliş kaydeden ons altın bu haftayı değer kaybederek kapattı. Gram altın ise 492 TL ile 475 TL arasındaki seyrini koruyor. Altın fiyatları günden güne değişiyor. İşte 12 Eylül 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bilezik alışı 276,79 TL satışı ise 277,05 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bilezik 354,48 TL'den alınıyor, 354,81 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bileziğin alışı 442,86 TL, satışı 443,27 TL.

ONS ALTIN NE KADAR?

Hafta boyu bin 830 dolara kadar yükselen ons altın bin 787 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Hafta boyunca 493 TL'ye kadar yükselen gram altın 485,93 TL'den işlem görüyor.

