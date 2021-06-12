Yatırımcılar, düğün için altın ihtiyacı olanlar, al-sat yapmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor. Vatandaşlar en çok gram altını tercih ediyor. Düşüş trendini kırıp eski rekoruna, 540 sevilerine hızla çıkan gram altın 31 Mayıs- 4 Haziran haftasını kritik bölge olan 530 sevilerinde kapatmıştı. Bu kapanışın ardından altının rekor tazeleyip tazelemeyeceği merak konusu olurken 7-11 Haziran haftasında ise altın, rekor kırdığı bölgeden satıcı topladı ve hızla değer kaybetti. Peki 12 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar? İşte anlık altın fiyatları...

12 HAZİRAN GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR? İŞTE ANLIK ALTIN FİYATLARI...

GRAM ALTIN

Gram altın hafta boyunca yaklaşık yüzde 4,50 değer kaybetti ve haftayı 505,71 seviyelerinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 11 Haziran 17.12 itibarıyla 829,68 TL'den işlem görüyor.

ONS ALTIN

Ons altın TL cinsinden 15.760,71, dolar cinsinden ise 1.877,56 seviyelerinde satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altında alış; 1.617,25 TL satış; 1.659,35 TL olarak karşımıza çıkıyor.

CUMHURİYET ALTINI VE GREMSE ALTIN

Cumhuriyet altını ve gremse altın sırasıyla 3.419,00 ve 8.296,76 TL olarak sunuluyor.