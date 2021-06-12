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12 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar? İşte anlık altın fiyatları

12.06.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların kapalı olduğu 12 Haziran (bugün) gününde altın fiyatları merak ediliyor. Düşüş trendini kırarak bir süredir yükseliş kaydeden altın fiyatları son birkaç günde tekrar düşüşe geçti. Peki 12 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar? İşte anlık altın fiyatları...

12 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar? İşte anlık altın fiyatları

Yatırımcılar, düğün için altın ihtiyacı olanlar, al-sat yapmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor. Vatandaşlar en çok gram altını tercih ediyor. Düşüş trendini kırıp eski rekoruna, 540 sevilerine hızla çıkan gram altın 31 Mayıs- 4 Haziran haftasını kritik bölge olan 530 sevilerinde kapatmıştı. Bu kapanışın ardından altının rekor tazeleyip tazelemeyeceği merak konusu olurken 7-11 Haziran haftasında ise altın, rekor kırdığı bölgeden satıcı topladı ve hızla değer kaybetti. Peki 12 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar? İşte anlık altın fiyatları...

12 HAZİRAN GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR? İŞTE ANLIK ALTIN FİYATLARI...

GRAM ALTIN

Gram altın hafta boyunca yaklaşık yüzde 4,50 değer kaybetti ve haftayı 505,71 seviyelerinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 11 Haziran 17.12 itibarıyla 829,68 TL'den işlem görüyor.

12 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar? İşte anlık altın fiyatları

ONS ALTIN

Ons altın TL cinsinden 15.760,71, dolar cinsinden ise 1.877,56 seviyelerinde satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altında alış; 1.617,25 TL satış; 1.659,35 TL olarak karşımıza çıkıyor.

CUMHURİYET ALTINI VE GREMSE ALTIN

Cumhuriyet altını ve gremse altın sırasıyla 3.419,00 ve 8.296,76 TL olarak sunuluyor.

ATA, BEŞLİ, İKİ BUÇUK, ZİYNET ALTIN

Altın fiyatlarında düşüş görüldüğü 5-11 Haziran haftası ata altın fiyatı 3.430,34, beşli altın 16.745,75, buçuk altın 8.240,94, ziynet altın ise 3.308,55 TL oldu.

12 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar? İşte anlık altın fiyatları

14, 18, 22 AYAR

14 ayar 289,24 TL, 18 ayar 370,44, 22 ayar ise 462,79 TL oldu.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altın fiyatları ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesi düşüşe geçti. Analistler altın yatırımcılarının gözünün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına çevrildiğini ifade etti. Eğer enflasyon beklenenden yüksek çıkarsa varlık fiyatlarında oynaklığın yaşanacağı belirtildi.

Uzmanlar son zamanlarda düşüşe geçen altın fiyatlarının yönünün yeniden yukarı olacağını söyleyerek yatırımcılara panik satışı yapmaması konusunda uyarı verdi. Altının 530 TL'ye çıkacağı konuşuluyor.

Merkez Bankası'nın 17 Haziran'da toplanacak olması dolar ile altın yönü açısından büyük öneme sahip. Yatırımcıların gözleri toplantıda faiz indirimi uygulanıp uygulanmamasında.

12 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar? İşte anlık altın fiyatları


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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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