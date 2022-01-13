13 Ocak 14 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Enflasyon verilerine ilişkin konuşan Fed Başkanı Jerome Powell'ın, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise faizleri artırmamız gerekir" demişti. 14 ayar altın bileziğin 13 Ocak sabahındaki alış fiyatı 424,91 TL oldu. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 424,91 TL'den alınıyor ve 522,78 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 541,18 TLiken satışı 645,00 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 705,73 TL'den alınıp 741,25 TL'den satılıyor.



