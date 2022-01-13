13 Ocak gram altın kaç TL? Yarım, gram, ons, cumhuriyet altın fiyatları!

Enflasyona ilişkin açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell'ın, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise faizleri artırmamız gerekir" diye konuşmuştu. Gram altının alış fiyatı 13 Ocak sabahında 782,39 oldu. İşte yarım, gram, ons, cumhuriyet altın fiyatları!
Ons altın TL bazında 24.295,72 TL'den alınıyor ve 24.309,58 TL'den satılıyor. Dolar bazında alışı 1.825,73 dolar iken satışı 1.826,05 dolar.
Gram altın 782,39 TL'den alınıyor ve 782,25 TL'den satılıyor.
Cumhuriyet altını: 5.364,00/ 5.446,00
Çeyrek altın: 1.251,60/ 1.279,20
Yarım altın: 2.495,38/ 2.558,41
Ziynet altın: 5.006,40 /5.101,16
Gremse altın: 12.581,00 /13.034,00
Ata altın: 5.180,00/ 5.345,00
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