13 Ocak gram altın kaç TL? Yarım, gram, ons, cumhuriyet altın fiyatları!

Enflasyona ilişkin açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell'ın, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise faizleri artırmamız gerekir" diye konuşmuştu. Gram altının alış fiyatı 13 Ocak sabahında 782,39 oldu. İşte yarım, gram, ons, cumhuriyet altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL bazında 24.295,72 TL'den alınıyor ve 24.309,58 TL'den satılıyor. Dolar bazında alışı 1.825,73 dolar iken satışı 1.826,05 dolar.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 782,39 TL'den alınıyor ve 782,25 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.364,00/ 5.446,00

Çeyrek altın: 1.251,60/ 1.279,20

Yarım altın: 2.495,38/ 2.558,41

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.006,40 /5.101,16

Gremse altın: 12.581,00 /13.034,00

Ata altın: 5.180,00/ 5.345,00



