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13 Ocak gram altın kaç TL? Yarım, gram, ons, cumhuriyet altın fiyatları!

13.01.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün açıklanan ABD enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 7 oldu. Böylece ABD'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde yer aldı. Bu verilerin açıklanmasının ardından gram altın 809 TL sınırına dayandı. 13 Ocak sabahına ise yüzde 0,70 yükselişle başladı. İşte yarım, gram, ons, cumhuriyet altın fiyatları!

Enflasyona ilişkin açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell'ın, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise faizleri artırmamız gerekir" diye konuşmuştu. Gram altının alış fiyatı 13 Ocak sabahında 782,39 oldu. İşte yarım, gram, ons, cumhuriyet altın fiyatları!

13 Ocak gram altın kaç TL? Yarım, gram, ons, cumhuriyet altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL bazında 24.295,72 TL'den alınıyor ve 24.309,58 TL'den satılıyor. Dolar bazında alışı 1.825,73 dolar iken satışı 1.826,05 dolar.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 782,39 TL'den alınıyor ve 782,25 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.364,00/ 5.446,00
Çeyrek altın: 1.251,60/ 1.279,20
Yarım altın: 2.495,38/ 2.558,41

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.006,40 /5.101,16
Gremse altın: 12.581,00 /13.034,00
Ata altın: 5.180,00/ 5.345,00

13 Ocak gram altın kaç TL? Yarım, gram, ons, cumhuriyet altın fiyatları!13 Ocak gram altın kaç TL? Yarım, gram, ons, cumhuriyet altın fiyatları!


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