14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 11 Aralık Pazar gününde araştırılmaya başlandı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek FED faiz toplantısı, altın bilezik fiyatlarında belirleyici olacak. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
14 ayar altın bilezik 599,03 TL'den alınıyor ve 713,60 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bileziğin alışı 759,30 TL iken satışı ise 877,00 TL oldu.
22 ayar altın bilezik 987,67 TL'den alınıyor ve 1.050,65 TL'den satılıyor.
FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonuçlarının, 14 Aralık saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.