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14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

11.12.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırılmaya başlandı. Düğünü olanlar ya da altın bileziği takı olarak kullanacak vatandaşlar 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının günce durumunu sorguluyor. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 11 Aralık Pazar gününde araştırılmaya başlandı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek FED faiz toplantısı, altın bilezik fiyatlarında belirleyici olacak. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 599,03 TL'den alınıyor ve 713,60 TL'den satılıyor.

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 759,30 TL iken satışı ise 877,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 987,67 TL'den alınıyor ve 1.050,65 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Toplantı sonuçlarının, 14 Aralık saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.

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