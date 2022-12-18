14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları düğünü olanlar, altın bileziği takı ya da yatırım olarak kullanmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14 ayar altın bilezik 598,92 TL'den alınıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 598,92 TL'den alınıyor ve 720,56 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 759,29 TL iken satışı ise 876,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 987,50 TL'den alınıyor ve 1.050,59 TL'den satılıyor.

