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14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 23 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

23.10.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları araştırılmaya başlandı. Altın ve dolarla beraber eden altın bilezik fiyatlarında hafta boyu dalgalanma meydana geldi. 14 ayar altın bileziğin alışı 552,47 TL oldu. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 23 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 23 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

Altın bilezik fiyatları piyasaların kapalı olduğu 23 Ekim Pazar gününde sorgulanmaya başlandı. Piyasalar geçtiğimiz cuma itibarıyla kapandı. Gram altının güncel fiyatı 990 TL oldu. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 23 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 23 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 552,47 TL'den alınıyor ve 661,49 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin gramının alışı 702,49 TL iken satışı ise 814,00 TL'dir.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 912,01 TL'den alınıyor ve 939,99 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Altın bilezik

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